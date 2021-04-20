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亞錦摘3金 破2項紀錄 郭婞淳「舉」進東奧

記者曾思儒╱綜合20日電
台灣舉重女將郭婞淳在亞錦賽摘取三金，改寫兩項世界紀錄。(截自愛爾達電視視頻)
台灣舉重女將郭婞淳在亞錦賽摘取三金，改寫兩項世界紀錄。(截自愛爾達電視視頻)

今年東京奧運最後一場積分賽，台灣「舉重女神」郭婞淳不但在烏茲別克塔什干亞錦賽摘取3面金牌，且改寫女子59公斤級的抓舉和總和世界紀錄，個人連續挺進3屆奧運，保有這個量級三項世界紀錄的她為東京奧運奪金注入強心針。

郭婞淳2012年初登奧運殿堂沒能站上頒獎台，16年里約奧運摘銅，東奧將是第三度挑戰最高殿堂，目標就是金牌。

身為4屆世錦賽金牌得主，郭婞淳在女子59公斤級原本就保有挺舉140公斤、總和246公斤的世界紀錄，昨天將抓舉的世界紀錄也收進口袋。她抓舉的三次試舉都有意義，第一次試舉的105公斤就是這項比賽金牌成績，第二次試舉成功舉起破全國、平世界紀錄的107公斤，第三次試舉挑戰110公斤成功，將北韓女將崔孝辛前年世錦賽的107公斤紀錄送進歷史。

抓舉輕鬆摘金，郭婞淳挺舉再展現主宰力，第一次挑戰133公斤，雖因動作小瑕疵被判失敗，但第二次試舉馬上調整後成功，接著再挑戰137公斤，成功舉起後，以總和247公斤改寫自己保持的世界紀錄。

3個項目都奪銀的大陸女將羅小敏，成績是抓舉102公斤、挺舉125公斤和總和227公斤，和郭婞淳有一段差距，加上北韓已宣布退出延期一年舉行的東奧，讓郭婞淳挑戰奧運金牌再添利多。

東京奧運舉重參賽資格是依據國際舉重總會規定，選手須於3個奧運資格積分周期選擇參加6次賽事等級，且每個積分周期至少參加一場次，再從6次參賽成績中取其四次最好成績作為計算積分，最後積分排名前8的選手取得參賽資格；亞錦賽就是郭婞淳第6場奧運積分賽事，出賽前她在59公斤級積分排名第一，昨天的3金也代表東奧門票到手。

東京奧運 北韓 台灣

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