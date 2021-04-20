黑白集／台灣媒體綠化驚人 超脫「寄生」已達「共生」

「台北廣播電台」找民眾黨上節目，被民進黨 議員痛批是「公器私用」、「寄生市府」。北市府的做法雖不可取，但比起民進黨的媒體管控，只是小巫見大巫。民進黨罵民眾黨，應該是「恥力」全開，才好意思批柯文哲 吧。

蔡政府任內，媒體「綠化」的速度驚人，有線電視頻道十之八九無法倖免。民進黨「海派」的三立，早與壹電視、年代結盟，東森董事長也換上海派的林文淵。中天被下架後，換上政府掌控的華視，又找來海派主播當台長。眾多新聞台，幾僅剩「老綠」和「新綠」之別。

民進黨掌控媒體，有棒子與蘿蔔兩套駕馭法。棒子戰術，是以電視台換照要脅、政府結合網軍抹紅、抹黑，乃至狀告媒體。蘿蔔戰術，則給予新聞和廣告的特殊待遇，並籠絡、酬庸親綠媒體人。如此，民進黨早已超脫了「寄生媒體」，達到「與媒體共生」的境界。

台北廣播電台挨批，不過是該台某節目頻繁找民眾黨人上節目，手段粗糙。被舉發後，柯文哲還自承不應該，說會處分相關人等。而民進黨的媒體共生，已發展成在黨內自成一大派系；這等能耐，柯文哲恐望塵莫及。

民進黨過去訴求「黨政軍退出三台」，如今看來，確有遠見。別人退出，自己才能染指。確保「黨指揮媒」足矣，何須軍、政？