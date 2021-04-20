我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

黑白集／台灣媒體綠化驚人 超脫「寄生」已達「共生」

黑白集

「台北廣播電台」找民眾黨上節目，被民進黨議員痛批是「公器私用」、「寄生市府」。北市府的做法雖不可取，但比起民進黨的媒體管控，只是小巫見大巫。民進黨罵民眾黨，應該是「恥力」全開，才好意思批柯文哲吧。

蔡政府任內，媒體「綠化」的速度驚人，有線電視頻道十之八九無法倖免。民進黨「海派」的三立，早與壹電視、年代結盟，東森董事長也換上海派的林文淵。中天被下架後，換上政府掌控的華視，又找來海派主播當台長。眾多新聞台，幾僅剩「老綠」和「新綠」之別。

民進黨掌控媒體，有棒子與蘿蔔兩套駕馭法。棒子戰術，是以電視台換照要脅、政府結合網軍抹紅、抹黑，乃至狀告媒體。蘿蔔戰術，則給予新聞和廣告的特殊待遇，並籠絡、酬庸親綠媒體人。如此，民進黨早已超脫了「寄生媒體」，達到「與媒體共生」的境界。

台北廣播電台挨批，不過是該台某節目頻繁找民眾黨人上節目，手段粗糙。被舉發後，柯文哲還自承不應該，說會處分相關人等。而民進黨的媒體共生，已發展成在黨內自成一大派系；這等能耐，柯文哲恐望塵莫及。

民進黨過去訴求「黨政軍退出三台」，如今看來，確有遠見。別人退出，自己才能染指。確保「黨指揮媒」足矣，何須軍、政？

民進黨 柯文哲

上一則

小車禍求償1999萬 法官：不是中樂透 判賠1.6萬元

下一則

沒有1公克萊豬？2萬噸進口豬 7成變了加工品

延伸閱讀

自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件

自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件
新疆棉延燒台藝人紛表態 柯文哲：講白了 就得選邊站

新疆棉延燒台藝人紛表態 柯文哲：講白了 就得選邊站
柯P「網軍頭」邱昱凱擔任悠遊卡總經理 遭質疑酬庸

柯P「網軍頭」邱昱凱擔任悠遊卡總經理 遭質疑酬庸
YouTube政治人物瀏覽量 韓國瑜居冠、柯文哲第二

YouTube政治人物瀏覽量 韓國瑜居冠、柯文哲第二

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻