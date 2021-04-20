我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

新聞眼／台灣蘋果日報賣價恐不到10億 成交添政治變數

記者 王茂臻、彭慧明
位於台北內湖的台灣蘋果日報大樓，日前已卸下招牌，19日入夜後大樓內部依舊燈火通明。(記者季相儒／攝影)
位於台北內湖的台灣蘋果日報大樓，日前已卸下招牌，19日入夜後大樓內部依舊燈火通明。(記者季相儒／攝影)

相較於9年前，壹傳媒創辦人黎智英想要以175億元(台幣，下同，約6億美元)高價出售台灣壹電視、蘋果日報與壹週刊，這些年不只媒體景氣出現巨大變化，黎智英積極投入香港反送中運動也讓他深陷司法泥沼。9年後，黎智英出售台灣蘋果日報的價格恐怕只剩不到10億元。即便如此，台灣蘋果日報仍吸引了至少兩組買家關注，但能否順利成交，跟9年前一樣變數仍多。

此次傳出有意收購的買方，除歷次媒體交易都會被點名的富邦和旺旺兩集團外，最受矚目的是19日被點名的三立。三立近年積極擴張，不論在媒體與政界都累積了一股不小的力量，但也因此易成箭靶，熟悉此次交易案的人士說，除了三立，有兩組買家已表達購買的興趣，成交關鍵除了價錢，政治考量也很重要。

對於收購價格，買賣雙方已有初步接觸。黎智英目前以大股東名義借款台灣蘋果日報7億，未來台灣蘋果日報出售前要先進行瘦身與資產重整，完成後剩下的現金加上上述的7億元，就是台灣蘋果日報的最終出售價格。這價格將遠低於9年前的出售價格。

能否成交的另一關鍵是政治。從2008年中時集團轉售案開始，台灣媒體交易案都會牽扯到政治，這次出售案，三立或另家新聞台想要入主台灣蘋果，勢必都會面臨主管機關、輿論與政壇的檢驗。另家傳產也要考量複雜的兩岸局勢，決定是否要買下台蘋。

對黎智英來說，放棄台蘋有商場上不得不的考量，因為母公司壹傳媒虧損不見起色，他又深陷司法爭議無法赴台，棄台灣、保香港成為他與壹傳媒的策略方向。

過去黎智英在商場上以快速決策、迅速反應著稱，但在台灣業務出售案始終下不了決心。對照壹傳媒近年經營困境，既是媒體大環境不佳縮影，也是他本人性格所致。即便此次順利出脫，他的媒體王國還能支撐多久，跟香港混沌不明的政治局勢一樣充滿變數。

台灣 蘋果 黎智英

上一則

丁怡銘曾致電立院興師問罪？游錫堃：應循正常管道溝通

下一則

亞錦摘3金 破2項紀錄 郭婞淳「舉」進東奧

延伸閱讀

前年反送中遊行 黎智英判14個月 民主派8人判8至18個月

前年反送中遊行 黎智英判14個月 民主派8人判8至18個月
黎智英等人遭判刑 布林肯：判決出於政治動機

黎智英等人遭判刑 布林肯：判決出於政治動機
反送中 黎智英判刑14個月

反送中 黎智英判刑14個月
黎智英等遭判刑 台行政院：中國若併台 恐淪今日香港

黎智英等遭判刑 台行政院：中國若併台 恐淪今日香港

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻