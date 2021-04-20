新聞眼／台灣蘋果日報賣價恐不到10億 成交添政治變數

位於台北內湖的台灣蘋果日報大樓，日前已卸下招牌，19日入夜後大樓內部依舊燈火通明。(記者季相儒／攝影)

相較於9年前，壹傳媒創辦人黎智英 想要以175億元(台幣，下同，約6億美元)高價出售台灣 壹電視、蘋果 日報與壹週刊，這些年不只媒體景氣出現巨大變化，黎智英積極投入香港反送中運動也讓他深陷司法泥沼。9年後，黎智英出售台灣蘋果日報的價格恐怕只剩不到10億元。即便如此，台灣蘋果日報仍吸引了至少兩組買家關注，但能否順利成交，跟9年前一樣變數仍多。

此次傳出有意收購的買方，除歷次媒體交易都會被點名的富邦和旺旺兩集團外，最受矚目的是19日被點名的三立。三立近年積極擴張，不論在媒體與政界都累積了一股不小的力量，但也因此易成箭靶，熟悉此次交易案的人士說，除了三立，有兩組買家已表達購買的興趣，成交關鍵除了價錢，政治考量也很重要。

對於收購價格，買賣雙方已有初步接觸。黎智英目前以大股東名義借款台灣蘋果日報7億，未來台灣蘋果日報出售前要先進行瘦身與資產重整，完成後剩下的現金加上上述的7億元，就是台灣蘋果日報的最終出售價格。這價格將遠低於9年前的出售價格。

能否成交的另一關鍵是政治。從2008年中時集團轉售案開始，台灣媒體交易案都會牽扯到政治，這次出售案，三立或另家新聞台想要入主台灣蘋果，勢必都會面臨主管機關、輿論與政壇的檢驗。另家傳產也要考量複雜的兩岸局勢，決定是否要買下台蘋。

對黎智英來說，放棄台蘋有商場上不得不的考量，因為母公司壹傳媒虧損不見起色，他又深陷司法爭議無法赴台，棄台灣、保香港成為他與壹傳媒的策略方向。

過去黎智英在商場上以快速決策、迅速反應著稱，但在台灣業務出售案始終下不了決心。對照壹傳媒近年經營困境，既是媒體大環境不佳縮影，也是他本人性格所致。即便此次順利出脫，他的媒體王國還能支撐多久，跟香港混沌不明的政治局勢一樣充滿變數。