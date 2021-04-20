壹傳媒虧逾40億 要賣台灣蘋果日報 傳2組買家感興趣

香港壹傳媒在港證交所公告，已與某家買方簽訂不具法律約束力之諒解備忘錄，有意出售台灣蘋果日報。(記者陳正興／攝影)

香港 上市公司壹傳媒昨晚發布公告指出，已與買方就出售台灣蘋果 日報簽訂諒解備忘錄，出售項目包括台灣蘋果日報業務與位於台灣的一所物業。過去十年間，壹傳媒多次傳出有意出售台灣蘋果日報，但最終都未落實，此次有意收購的買方至少有兩組。

壹傳媒創辦人黎智英近年因參與反送中運動面臨香港法院調查，日前遭香港法院裁定參與及組織非法集結罪名成立，並分別判處刑期，要入獄14個月。除了創辦人身陷縲絏，壹傳媒近年累計虧損已逾台幣40億元(台幣，下同，約1.4億美元)，出售台灣資產的傳聞不斷。

壹傳媒最有名的出售案，當屬2012年壹傳媒集團董事會主席黎智英先將壹電視以14億元賣給年代集團董事長練台生後，又規畫將台灣壹傳媒出售給中信集團少東辜仲諒、台塑集團總裁王文淵、旺中集團董事長蔡衍明等人，盛傳交額金額30億元。但此案引起新聞媒體被財團與大陸勢力控制的疑慮，交易案在2013年破局。

近期市場傳出富邦集團有意購買台蘋，主因富邦受限規範無法經營新聞台，但富邦始終想要擁有新聞為主的媒體，但富邦否認。昨天下午一度傳出三立將宣布收購台灣蘋果日報，後來確認空穴來風。

政壇人士表示，三立如果收購蘋果日報，三立董事長林崑海的媒體勢力將擴及到網路和印刷媒體，影響力驚人，即使三立有興趣收購，也可能遭到政治阻力。三立新聞部主管則否認此消息。

昨晚傳出的新買家，包括南部某傳統產業及台灣一家色彩偏綠新聞頻道，但兩業者都相當低調。據了解，就算兩家買家出手，也會以第三方的投資公司或其他基金購買，降低媒體壟斷的爭議。

壹傳媒指出，買賣雙方尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議，正式協議的最終條款須以訂約方的進一步磋商結果為準，目前尚未落實，故可能與諒解備忘錄所載者有所偏離。

台灣蘋果日報工會理事長陳嘉恩昨表示，將密切注意動態，爭取會員權益。