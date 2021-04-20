沒有1公克萊豬？2萬噸進口豬 7成變了加工品

農委會主委陳吉仲說，豬肉儀表板資訊百分之百正確，萊劑超標會被退運或銷毀，「截至目前沒有一公克萊豬進口」。（報系資料照片）

蔡政府今年起開放含萊克多巴胺的美豬進口台灣 ，根據衛福部豬肉儀表板統計，截至4月15日共進口2萬多公噸豬肉品，其中美豬有1087公噸，這些豬肉都真的無含萊劑？國民黨 質疑，民進黨為了反萊豬公投 ，恐到今年8月底公投前都不會進口萊豬。農委會主委陳吉仲說，豬肉儀表板資訊百分之百正確，萊劑超標會被退運或銷毀，「截至目前沒有一公克萊豬進口」。

至於台灣到處都是台灣豬標章，2萬多公噸進口豬都銷到哪去？陳吉仲說，進口肉品六、七成做食品加工；民眾採購豬肉加工品，可看標示了解豬肉來源。

根據豬肉儀表板顯示，截至4月15日為止，進口豬肉1萬4976公噸，豬肝、豬腎、豬其他可食部位5204公噸；其中美豬約1087公噸。外界質疑，美牛時而傳出萊劑超標，日前才有大賣場自主檢出美牛萊劑超標下架，但美豬都沒萊豬？

陳吉仲說，開放美豬進口是市場導向結果，但國外養豬使用萊克多巴胺愈來愈少，反而是牛肉比較多，所以台灣人每人每年吃到的美牛，含萊劑比率高，但不管牛肉或豬肉，只要確保在容許量下都是安全的。

陳吉仲說，豬肉儀表板資訊百分之百正確，且經衛福部跟農委會、防檢局共同確認，為什麼會沒萊豬，他認為這是市場取向，政府配套措施完整，豬肉跟豬肉加工品全要清楚標示，這就是對消費者負責最好的措施。

陳吉仲說，台灣人一年吃90萬公噸豬肉，九成是本土，一成的進口豬肉中，六成、七成做加工，到市場看，當然大部分都用台灣豬標章；至於加工品，包裝食品會標註原料來源國。