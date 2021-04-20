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台電駁謝長廷核廢水排海說：是冷卻用水

台灣新聞組／台北20日電
福島核電廠的核廢水儲存槽即將不敷使用。（路透）
福島核電廠的核廢水儲存槽即將不敷使用。（路透）

日本規畫排放福島核事故廢水入海，引發外界抗議，不過台灣駐日代表謝長廷卻說，台灣三座核能發電廠的廢水也是排放入海，台電昨日表示，台電排放的反應爐冷卻用水與日本接觸到爐心的爐水完全不同，日本福島是帶有放射性的爐水，其放射性強度遠超過台電正常運轉的核能電廠。

台北中國時報報導，核電廠排放水一般分為四大類，首先是反應爐外圍，利用水路引進海水冷卻爐溫，如同水冷式汽車引擎冷卻水；一種是用來清洗廠內衣服、器具的清洗用水，第三為空調冷凝水；最後一種才是幅射性比較高的爐內系統循環「機件洩水」，也就是俗稱的爐水。

台電表示，核電廠反應爐冷卻水是引用海水將熱量帶走，排出時海水溫度會上升，但沒有「氚」的問題，少數因系統維修等需排出的廢水，也會處理後在原能會監督下才排出。

另據本報系聯合報報導，日本拍板兩年後排放日本福島核電廠核汙水入海，國民黨立委孔文吉昨公布行政院食安辦公室針對此案的會議紀錄，紀錄指日本計畫排放氚廢水入海，「風險在控制範圍」，請原能會備妥健康風險評估說明，「目前暫不訂定食品中限量」，引發立委不滿，認為此舉形同台灣認同日本排放氚廢水行為。

農委會主委陳吉仲說，該會議只是跨部會初步交換意見，政策沒拍板定案；距離排放還有一年半時間，會做嚴格把關。陳吉仲承諾三個月會提出完整配套措施。

孔文吉說，外交逢日必軟，如果駐日代表謝長廷沒辦法強烈抗議，就應下台。國民黨立委溫玉霞也說，謝長廷竟在臉書說「台灣也這樣」，但台灣排放的明明是「冷卻水」不是「核廢水」，外交部應提醒謝長廷注意發言。

原能會副主委劉文忠說，2019年7月台灣就經由日本原子力規制委員會，及兩度透過外交途徑表達台灣對日本含氚廢水排放的高度關切。

外交部次長田中光說，此事尚未公布前，日方曾在今年4月9日及12日，兩度派人到外交部及原能會說明，外交部當時已表達高度關切；日本政府決定後，台灣14日已函請代表處向日方表達反對及憂慮立場，外交部16日發出正式公文，將原能會、漁民反對的意見等，由駐日代表處交給日本政府。至於謝長廷的發言，田中光說，「我們會用適當的方式表達」。

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