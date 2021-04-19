失蹤27天 F-5E墜機飛官潘穎諄遺體尋獲

海陸兩棲偵搜隊員在屏東縣滿州鄉南仁漁港旁潮間帶發現橘色飛行衣，從軍服識別牌確認是失蹤27天的飛官潘穎諄。（圖：讀者提供）

空軍台東志航基地兩架F-5E戰機3月22日於屏東縣牡丹鄉外海擦撞墜毀，上尉飛官潘穎諄失蹤27天，海陸兩棲偵搜隊昨天一早在南仁漁港觀測海象時，發現潮間帶有醒目的空軍橘色飛行衣，但遺體只見頭骨。台東檢方從飛行衣軍階識別牌確認是潘穎諄，將採DNA 比對並釐清死因。

空軍司令部昨感謝這段時間所有投入搜救人員不眠不休的辛勞與努力，對於此次事件造成兩位優秀飛行員殉職，深表遺憾與不捨。

兩棲偵蒐隊員昨清晨6時在南仁漁港做勤前準備，隊員先到岸邊觀測海象，發現風大浪高，不利膠艇出海，有隊員突然看到潮間帶上有空軍橘色飛行衣，驚呼大喊：「就在那，找到了！」地點距港區僅百餘公尺遠，救難人員緊急上前檢視，遺體只剩頭骨。

遺體裝袋上軍車運至屏東9鵬基地時，三軍聯訓基地政戰主任尹道福帶著救難人員列隊向潘敬禮，救難人員紅著眼高喊：「回家了！」

台東縣長饒慶鈴到靈堂致意時安慰潘母，潘母哽咽說：「穎諄回來了，我很驕傲這個兒子，而且他有留孫子給我們。」潘的遺孀忍不住哭泣，潘母擁抱兒媳說：「他是我們一輩子的驕傲。」潘父紅著眼眶說：「大家都辛苦，總算找到人了。」