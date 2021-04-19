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AZ疫苗打氣低 醫院辦接種賽 遭疑變相施壓

台灣新聞組／高雄19日電
AZ疫苗打氣不佳。（本報資料照片）
AZ疫苗打氣不佳。（本報資料照片）

AZ疫苗自3月22日開打以來，一直「打氣低迷」，31萬劑疫苗目前只打了一成多、3萬2389人施打。雖然指揮中心一再強調不會強迫民眾施打，但傳出高雄民生醫院為提高院內醫護接種率，舉辦疫苗施打競賽。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，利用同儕壓力，無疑是變相強迫醫護施打疫苗。

高雄市衛生局澄清，沒有要求醫護人員接種，民生醫院的獎勵機制是針對全院各科室，不限於護理師，在流感疫苗時也辦過，與考績無關；醫護人員接種後若有不適，經診療會給予公假。

陳玉鳳說，工會於4月6日收到投訴，有高雄醫院於院內舉辦疫苗接種比賽，並按單位分組，第一名獎金3000元（台幣，下同，約105美元）、第二名2000元，第三名1000元，每周1次丶周周累計，到4月30日止，盼提高接種率。

但陳玉鳳質疑比賽內容裡寫「督導院內人員務必完成接種」，明明是自願施打卻用命令的方式，「不參加可不可以？」且比賽時間持續至4月底，醫護人員也擔心牽涉到當月獎金以及年底考績是否受到影響。

除了有醫院辦比賽變相強迫醫護施打外，陳玉鳳也提到，醫護人員接種疫苗後如果發燒也不能上班，只能請無薪假或是半薪假。因此許多醫護人員只能在接種前先吃普拿疼，避免發燒，或是接種後吞一顆抑制發燒症狀；甚至還有醫護人員吃阿斯匹靈以避免血栓發生。

但陳玉鳳說，現在使用藥物抑制症狀，加上疫苗後續副作用不清楚，未來在不良反應的因果關係上不易證明。但政府要求醫護在第一線照顧病人，但不願意給公假，等於把人事成本轉嫁給醫護人員，讓人難以接受。

指揮中心發言人莊人祥則表示，獎金是醫院自己給的，指揮中心並未要求，希望醫院權衡利弊得失，「這可能是出於醫院的好意，我不清楚」，員工可以自主決定。

民生醫院澄清，醫院對於無接種意願者，並未有「處罰」的作法，而是以正面鼓勵的方式促進同仁接種意願，且去年考績已經過考績委員會決定，今年考績尚言之過早。對於接種疫苗之後，因出現明顯副作用而影響工作者，也可在醫師診治評估後，另給予「公假」休養。高雄榮總表示，並沒有「強迫」醫護人員接種AZ疫苗，只有「鼓勵」。

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