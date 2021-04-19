日月潭下雨了 民眾超興奮 可惜…只下了10分鐘

最近臉書「日月潭一等高」分享貼文，有網友發現「清朝乾隆時期墓碑」，依上頭記載年代已距今275年。 （翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁）

台灣 中南部持續乾旱，各地水庫水位不斷下降，昨午後熱對流發展，南投、嘉義、屏東等山區難得降雨，但雨量不豐，最多只有南投縣竹山鎮累積40多毫米；日月潭 入夜後也降下甘霖，令當地民眾和店家超興奮，可惜只下了十分鐘。

南投仁愛鄉武界部落昨午後下起雨，武界就位在日月潭水庫上游，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧甚至開心在臉書 分享，入夜後則傳來日月潭下雨的好消息。

氣象局預報員官欣平說，昨中南部山區降雨主因是午後熱對流發展，每天大氣環境不一樣、加熱程度也不同，未來幾天中南部山區仍可能降雨，但都是零星雨勢、時間也很短，除非是大氣條件比較特殊的地方，才可能出現大規模、長時間降雨。

另外，強颱舒力基將朝呂宋島東方近海前進，再迴轉往東北方移動。氣象局說，舒力基是史上第二強四月颱，對台無直接影響，但周三至周五宜花東迎風面及中南部山區有雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部及澎湖都要留意異常大浪。

日月潭底乾旱裸露，除了垃圾，有人撿回手機。最近臉書「日月潭一等高」分享貼文，有網友發現清朝乾隆時期墓碑，依上頭記載年代已距今275年，直呼「算挖到寶嗎？」

民俗專家廖大乙說，「修」代表墓碑修整過，該碑材質及刻法都是民國近代作法，應非清代碑，只是延續舊碑刻法，可能是洪水或土石流被沖來，並非古蹟。

此外，桃園石門水庫水位持續下降，一旁的阿姆坪碼頭河床乾枯，薑母島住戶對外交通幾乎中斷。水路難行，公路通往山路一樣坎坷，有段路是陡峭斜坡上，老人家體力無法負荷，宛如「困在孤島」，當地住戶很憂心「若有長者需要就醫，不知怎麼辦？」

據了解，薑母島民有10戶、共12名居民，有些住在島上數十年的長者已暫時搬出和子女同住，但仍有不願撤離的居民。

桃園市原民局長林日龍表示，上周五已派員會勘，了解優化產業道路可行性，若評估可行，後續設計、發包將循採購法規定，向財政局爭取經費，短期內施工雖不易，但會全力協助。

水路部分，水利署北區水資源局副局長郭耀程說，居民若有需求，公艇到得了的地方都可幫忙載運物資，也願意提供浮台，並請廠商動員機具協助清淤。