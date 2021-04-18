大學模擬：日本核廢水 一年半就流到台灣外海

農委會主委陳吉仲（右）日前與原能會及海委會代表出席記者會，針對日本核廢水排放，政府捍衛漁民權益、確保食品安全等相關作為進行說明。（中央社）

日本 將把福島核廢水排放入海，國立台灣 海洋大學（海大）以衛星資料計算一到十年的流場模擬動畫，最快只要一年半就可能影響到台灣外海。學者雖認為核廢水對台灣會造成影響，但影響程度會有多大，目前並無定論。

清華大學（清大）核工所教授葉宗洸表示，日本政府宣稱透過法國亞瑞華公司的「（ALPS）多核種除去設備」，濾除掉氚以外的其他62種放射性物質，但並未公布濾除效率有多高。假設其他62種核種都濾除乾淨了，只剩下氚，那就不需要擔心；但若其他核種殘留，跟著氚排入海洋，就另當別論。

清大原子科學院院長李敏指出，海大以衛星資料計算福島核廢水擴散範圍與速率，計算出流場模擬動畫，最快一年半的時間流向台灣外海，問題是就算流到台灣，測量得出來嗎？海裡本來就有氚，日本核廢水進到海洋後含量只有每升1500貝克，根本就測量不出差異，對人體難道會有傷害？

海大海洋環境資訊系特聘教授何宗儒與博士生盧靖元應用衛星資料計算流場模擬動畫，何宗儒指出，福島核電廠含氚核廢水若在其廠區每日連續排放，核廢水隨海流移動軌跡的機率密度分布動畫顯示，連續排放一年後，核廢水可沿黑潮延伸流向東影響到北太平洋中央，連續排放四年後會影響到北美洲西岸，七年後整個北太平洋均受影響，「排放愈久，影響機率就愈高」。

北太平洋海流包含黑潮延伸流、黑潮、北赤道流、北赤道反流、南赤道流。何宗儒表示，實際含氚核廢水擴散情形，仍會受排放位置、風、渦旋、氣候影響，因此須再依排放位置、氣候及深度評估，才能準確模擬擴散範圍及速率。