原能會報告：日本核廢水恐擴散至台灣海域 漁業堪憂

日本擬將核廢水排放入海，國際原子能機構總幹事格羅西指日本不應對環境造成損害。（ 新華社）

日本 兩年後將把福島核廢水排入海洋，引發國際爭議。原能會評估報告指出，不排除會有部分核廢水因洋流擴散至台灣 海域，台灣的近海、遠洋漁業均可能受到影響。原能會核能研究所研究員表示，該報告只是初步推估，因海洋環境複雜，將進一步精密掌握，預計一年半內建置海洋輻射預警系統。

立院經濟委員會明天邀請相關部會報告並備詢，根據原能會的「日本福島第一核電站核汙水排入海水對台灣影響之評估報告」，指出黑潮主流沿台灣東岸向東北流經日本，再進入北太平洋流循環，有機率將日本區域的海流及汙染物向南帶回台灣海域。至於實際擴散的趨勢及對台灣的影響仍取決於日本的排放計畫，例如排放濃度、排放頻次、放流型式、放流管離岸距離、排放季節等因素。

原能會也指出，目前所知日本可能決定將福島處理過的核汙水（以氚為主）排放，氚水相對其他人造放射性核種對於人體幾乎沒有影響，且日方曾表示會將氚水稀釋至低於法規要求，才予以排放，但排放的總量非常巨大，而輻射曝露的途徑也十分複雜，可能因沙灘活動受到海水表面的直接輻射曝露，也可能因攝入海水魚類等不同途徑接受氚水影響。

原能會並表示，從日方舉辦的多場公聽會可看出，民眾除擔心輻射安全，更擔心對當地漁業的名譽損失，而台灣的近海、遠洋漁業可能因此受影響，台灣鄰海附近重點洄游魚類的路徑，幾乎皆與氚水排放後可能的擴散路線重疊。

核能研究所保健物理組長張淑君說，評估報告是應立委要求而提出，並非正式研究計畫，原能會為了因應日本兩年後作為，去年就跟國家海洋研究院合作，就大方向掌握洋流擴散趨勢。但因海洋環境複雜，涉及地形、季節、日本排放管路、排放量等，因此將進行更精密的掌握。

原能會向立法院提出的專案報告指出，已對日方交付正式書信表達反對，並表示若日本政府不顧鄰國反對，仍採海洋排放，盼日本政府必須量測，包括台灣附近的公海海域內的海水及海生物的放射性活度變化，且須將分析結果提供給原能會。

農委會副主委黃金城說，漁業署跟食藥署將對海洋捕撈漁獲加強檢測 ，要求進到市場的漁獲都是安全的，現在也每年固定檢測，目前沒有受汙染的問題。

新北市長侯友宜指出，他非常反對福島核廢水排入公海，一定會嚴重破壞海洋生態、鄰近國家漁獲量，對台灣也不公平，希望政府能堅決表達立場。