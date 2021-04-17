科技界幸運符 中研院也擺 台灣「 乖乖文化」登BBC

綠色乖乖被台灣人視為護身符，躍上國際媒體版面。（取材自臉書）

台灣 老字號零食「乖乖」躍上國際媒體版面，英國 廣播公司（BBC）報導，奶油椰子口味的乖乖被台灣人視為護身符（或幸運符），認為如果「使用得當」，乖乖零食將確保機器技術運行良好，且不會出故障。報導一出，引發國內政治人物跟風。

報導指出，「乖乖」公司首先是由創辦人廖金港和他的兒子廖清輝在1968年成立的，當時公司的本業是醫藥進口及製造，但要在淡季維持經營，他們便開始生產零食及糖果。

「乖乖是專門針對兒童生產的。當時台灣市場上沒這樣的零食。」廖清輝的女兒、現任總經理廖宇綺說。但後來，一切都改變了。

由於乖乖的名字在中文及台灣語境時有「行為良好」，「好好服從」的意思。因此乖乖開始引起了大學研究生的注意。由於這些研究生都在科技領域中研究，「乖乖」的故事因此口耳相傳而散播出去，能確保機器運作良好的傳奇由此誕生。

當下，乖乖在台灣不僅被用於自動提款機，辦公室的複印機或伺服器上。甚至在各地醫院，為了保持呼吸機等重要醫療機器運轉，乖乖也被擺在機器上。

此外，逾期的乖乖會失去效用，也被禁止使用。通常每年要更換兩次乖乖，科技界人並表示，放在機器上的乖乖不能拿來吃，否則乖乖的保護機器的魔力就會消失，有其獨特的「乖乖文化」。

乖乖的蹤跡甚至出現在台灣最重要的研究單位——中央研究院。研究宗教以及社會心理學的丁仁傑研究員證實，該研究所的技術人員自2002年以來一直將乖乖擺在研究院中。

丁仁傑從心理學角度分析，指儘管不合邏輯，但人人都想試，因「可信和不可信間有許多的含糊曖昧地帶」，擔心機器可能會因此真的當掉，「像我們實驗室裡的電腦室裡面同仁也都擺上一大箱」，似乎這些小東西真的能撫慰人心。

丁仁傑提到，這種「文化心理」其實在古老的時期就有，以往祖先要出海捕魚，捕魚前也會做一些小小儀式或巫術，這樣的行為雖然沒有科學根據表示一定有幫助，但對於不可預期的部分，就可以達到一些心理層面上的補足。