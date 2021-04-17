台科大技職生跳階 拚上耶魯博士班 獲全額獎學金

高職出身的台科大材料系大四學生楊譯翔（左）、陳硯邦（右）錄取美國常春藤名校，楊譯翔更獲得耶魯大學全額獎學金。（圖：台科大提供）

台科大材料系大四學生楊譯翔、陳硯邦，分別錄取美國耶魯大學 博士班，以及哥倫比亞大學 碩士班，楊譯翔更獲得耶魯大學全額獎學金，9月將赴美國就學，是少數獲常春藤名校全額獎學金的技職學生。陳硯邦以前不愛念書，在前一所學校甚至被雙二一退學，後來重考進入台科大，如今更成功錄取哥倫比亞大學碩士班。

獲得耶魯大學全額獎學金的楊譯翔，今年9月將赴美國就讀耶魯大學機械工程與材料學系博士班。楊譯翔說，他對研究的熱愛，讓他決定跳過研究所，直接攻讀博士，尤其是在大學期間跟著系上教授一起做研究，鑽研理論知識的過程漸漸地愛上研究，發現讀書的樂趣，更立定攻讀博士班的志向。

楊譯翔表示，一直以來他都很喜歡嘗試，期待能突破自己，走出一條不一樣的路，當其他同學將升學目標放在台灣頂大研究所時，他已決定要出國留學，從大一就開始準備留學考試，原本連多益成績都不到500分，每天利用通勤時間練習英文聽力，聽不懂的地方就對照字幕背單字，每天至少花一個小時讀英文，最後成功將托福成績衝到100分以上。

楊譯翔曾參與奈米管的研究，透過光學模擬軟體在研究中帶入創新的內容。他說，學校想要看見的是學生的潛力，懂得展現出自己的想法與規畫能力更重要。

陳硯邦同是高職出身，今年也成功申請到美國常春藤名校哥倫比亞大學材料科學與工程系碩士班。他即將啟程到哥倫比亞大學就讀，陳硯邦期許自己，要跨出舒適圈多結交朋友。