我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

黑白集 / 擁核但反核汙染 有那麼難懂嗎

黑白集
民進黨發言人謝佩芬。(本報資料照片)
民進黨發言人謝佩芬。(本報資料照片)

民進黨有些發言人該送去重修邏輯課，否則脫口說出荒唐言，既擊不中對手要害，還惹人笑話。一位謝姓女發言人說，國民黨抗議日本排放核汙水卻支持重啟核四，是人格分裂。這種發言，約莫是一四五○水準吧！

此處最大的邏輯謬誤，就是偷換概念。發言人把核能和核汙水畫上等號，就像把鮮奶和餿奶視為同級一樣離譜。人喜歡喝鮮奶，卻不想喝餿奶，是天經地義。因此，擁抱安全核能卻反對核汙染，只是普通常識，有那麼難懂嗎？

全球已使用核電的國家，在三十個以上，正在建廠準備加入運營的國家亦有二十多個。這麼多國家中，除了美國默許日本排放核汙的謬行外，他國都不可能認同。法國的電力近八成靠核電，民進黨要不要叫它把核廢水排進地中海，否則即屬人格分裂？

人格分裂的，其實是民進黨自己。供了幾十年的反核神主牌，如今不去譴責日本放流核廢水，卻藉著數落在野黨去為日本幫腔。這何止人格分裂，更是國格淪喪！隔些時候，蔡政府若重提開放日本核食，大家就該吃「秘雕魚」嗎？

德國研究機構算過，日本核汙水一放流，短短五十七天即可汙染半個太平洋。即使劑量很低，不消幾個月，太平洋就變成核子洋了。民進黨反核反到被核大海包圍，能否還高唱「非核家園」？

日本 民進黨 美國

上一則

太魯閣號事故公祭 林佳龍只接小英沒理蘇

下一則

批核廢水入海 朱立倫：綠是從日政府角度執政嗎?

延伸閱讀

晶片荒難解 日產汽車5月將砍日本廠產量

晶片荒難解 日產汽車5月將砍日本廠產量
餐廳裡一見鍾情「妳好美」37歲男與62歲愛妻環島慶新婚

餐廳裡一見鍾情「妳好美」37歲男與62歲愛妻環島慶新婚
美日峰會納入台灣？菅義偉將左右為難

美日峰會納入台灣？菅義偉將左右為難
談兩岸關係 朱立倫批：民進黨堅持反中

談兩岸關係 朱立倫批：民進黨堅持反中

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...