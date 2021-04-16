黑白集 / 擁核但反核汙染 有那麼難懂嗎

民進黨發言人謝佩芬。(本報資料照片)

民進黨 有些發言人該送去重修邏輯課，否則脫口說出荒唐言，既擊不中對手要害，還惹人笑話。一位謝姓女發言人說，國民黨抗議日本 排放核汙水卻支持重啟核四，是人格分裂。這種發言，約莫是一四五○水準吧！

此處最大的邏輯謬誤，就是偷換概念。發言人把核能和核汙水畫上等號，就像把鮮奶和餿奶視為同級一樣離譜。人喜歡喝鮮奶，卻不想喝餿奶，是天經地義。因此，擁抱安全核能卻反對核汙染，只是普通常識，有那麼難懂嗎？

全球已使用核電的國家，在三十個以上，正在建廠準備加入運營的國家亦有二十多個。這麼多國家中，除了美國 默許日本排放核汙的謬行外，他國都不可能認同。法國的電力近八成靠核電，民進黨要不要叫它把核廢水排進地中海，否則即屬人格分裂？

人格分裂的，其實是民進黨自己。供了幾十年的反核神主牌，如今不去譴責日本放流核廢水，卻藉著數落在野黨去為日本幫腔。這何止人格分裂，更是國格淪喪！隔些時候，蔡政府若重提開放日本核食，大家就該吃「秘雕魚」嗎？

德國研究機構算過，日本核汙水一放流，短短五十七天即可汙染半個太平洋。即使劑量很低，不消幾個月，太平洋就變成核子洋了。民進黨反核反到被核大海包圍，能否還高唱「非核家園」？