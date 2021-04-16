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批核廢水入海 朱立倫：綠是從日政府角度執政嗎?

記者周志豪、林政忠／台北16日電
國民黨前主席朱立倫。(本報資料照片)
國民黨前主席朱立倫。(本報資料照片)

日本2023年起將把福島核廢水排放入海，引發國民黨質疑，綠營卻酸國民黨抗議日本排放核汙水卻支持重啟核四，是人格分裂。國民黨前主席朱立倫昨反批，連日本人都反對核廢水排入海，結果民進黨政府為了所謂「助日」代表或「助日」政黨態度，連台灣人、食安的角度都已經忘記了，真的不可思議。

此外，從台鐵太魯閣號事故到日本計畫排放核廢水，這段期間行政院長蘇貞昌已「神隱」10天，國民黨新北市議員葉元之在臉書貼文質問蘇貞昌：「一直躲著，因為還沒想好說詞嗎？」「面對中國衝第一，面對日本就不說話？」「接受日本核廢水，台灣得到什麼好處？」

朱立倫表示，除非日本能夠非常明確的提出科學數據，說服日本人與鄰國，對日本核廢水倒入海洋中一事，不但日本福島在地民眾反對，韓國、中國大陸與台灣都應該要堅決反對，因這對漁民、漁權、食安有很大威脅。

朱立倫說，民進黨好像凡事要扯到核四，凡事要反核的態度，但這與反日本排放核汙水一碼歸一碼，民進黨今天到底是從台灣人的角度，還是從日本人、日本政府的角度在看事情。

而葉元之則指出，民眾這兩天關心日本排放核廢水的問題，也不見「政院第一吵架王」蘇貞昌出來捍衛台灣權利。試想，若排放核廢水的不是日本，而是中國大陸，那蘇貞昌一定衝第一，大罵對岸「以鄰為壑」、「土匪政權」，什麼狠話都會說。怎麼面對日本，就不說話了呢？最好笑就是民進黨，說國民黨挺核電，就沒資格反對日本的核廢水，簡直不知所云，舔日舔到極點。

他也質疑，採用核能發電，至少台灣人用的到電，也保護了藻礁、減少了空汙；而接受日本人的核廢水，像有人拿垃圾丟到你家，你會說因為你家也會製造垃圾，所以沒資格反對嗎？更何況，核電廠排出的汙水，跟日本福島被輻射直接汙染的水，根本是兩回事。

葉元之最後也不忘隔空喊話，「『護國院長』蘇貞昌，不用出來表態一下嗎？」

日本 台灣 國民黨

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黑白集 / 擁核但反核汙染 有那麼難懂嗎

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