花旗擬退出台灣消費金融市場 逾280萬卡友哀號

花旗銀行深耕台灣消金市場多年。(本報資料照片)

花旗集團15日表示，計畫退出包括台灣 在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務，以更聚焦於財富管理及其他業務。台灣金管會表示，花旗銀已向金管會報告，金管會尊重商業考量，但強調花旗銀必須確保客戶與員工權益。

花旗銀行深耕台灣消金市場多年，在台灣發行過不少知名的信用卡 。消息傳出後，許多花旗銀行信用卡客戶哀號，擔憂信用卡權益受影響。據金管會銀行局統計，截至去年底花旗銀行在台灣的分行還有44家，而截至今年2月底，花旗銀行在台灣的信用卡流通卡數約286萬張卡，有效卡數還有約217萬張卡。若以2月簽帳金額來看有156億元台幣，簽帳金額在台灣是第六大。

台灣花旗銀行表示，出售目前還沒有確定的時間表，在此期間對消費金融營運沒有任何變動，同仁不會有立即的影響，也會確保客戶權益。

這項措施是上月接任花旗執行長的芙瑞瑟檢討公司經營策略的一環。她在一項聲明中說，儘管13個市場有出色業務，「但我們沒有競爭所需的規模」，「我們相信我們的資本、投資 資金和其他資源都可用更好方式部署，以因應亞洲財富管理和機構業務的更高報酬機會。」她並表示，花旗將繼續在亞洲投資財富管理以及與企業客戶合作的事業。

花旗集團是華爾街的巨人，但在美國消費者金融業務的營運卻相對較小，這種組合一直成為分析師和投資人批評的對象。芙瑞瑟一月曾表示，該銀行將重組為富人客戶管理資金的業務，目標是能提前接觸並且留住客戶。