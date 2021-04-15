福島核廢水入海 陳吉仲：台漁民若受損將向日求償

農委會主委陳吉仲14日在記者會表示，日本要排放福島核廢水，農委會目標擴大台灣周邊海域漁場環境監測，加強風險海域漁獲輻射監測件數及頻度，並定期公布檢測結果。(中央社)

日本 政府決定將福島核電廠核汙水稀釋後排放入海洋，農委會、原能會、海委會昨召開聯合記者會喊話，指會保障台灣 民眾不會因此受到食安影響，這兩年會開始建置、蒐集各項科學證據，若台灣漁民權益受影響，會向日本政府求償。

但此事也引發朝野互批。國民黨 昨批評總統府、行政院態度軟弱不敢抗議，只敢叫原能會回應。國民黨文傳會副主委黃子哲還批評，駐日代表謝長廷在臉書指「台灣的核一、核二廠也曾發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，引發秘雕魚的爭議」，但中研院已證實秘雕魚是因高水溫所造成而非核汙染，「謝長廷為了要袒護日本，把台灣核電廠當墊背，不僅失職、失能，還失憶」。

民進黨立委鄭運鵬則指，國民黨一方面支持核電、一方面反對福島食品，昨又要開反對日本排放的記者會，大家就知道國民黨「只是來亂的」，沒什麼科學和政治原則。

農委會主委陳吉仲說，未來會提升水產品抽驗件數，周邊監測水樣點也會增加，原本夏秋監測，會改為一年四季都監測；如果兩年後，日本排放含氚廢水，若有科學證據顯示影響台灣漁業，會向日本政府採取求償措施。