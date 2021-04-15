37天結婚4次、離婚3次 員工濫用婚假罰銀行 恐龍判決遭撤銷

台北市一名銀行行員濫用婚假，勞動局遭罰銀行惹爭議，勞動局14日緊急撤銷對銀行的裁罰。圖為示意圖。(ingimage)

台北市一名銀行行員短短37天內結婚4次、又離婚3次，向公司申請4次婚假共32天，但銀行只准第一次8天婚假，這名行員向勞動局檢舉，銀行因此遭罰2萬元(台幣，下同)。北市副市長黃珊珊在臉書 批評，勞動局沒考慮勞工 脫法行為，如恐龍 判決，「我真有些傻眼」。北市勞動局長陳信瑜昨親自下令，緊急撤銷對銀行的裁罰。

這名行員去年結婚後向公司申請第一次8天婚假，假期結束沒去上班，馬上辦離婚，隔天立刻又結婚，37天內連續跟同一人結婚4次、離婚3次，銀行只准一次婚假，被認為違法「勞基法」遭罰2萬元，銀行則反控該員惡意濫用婚假，提起訴願。

黃珊珊說，有些違法真的是該罰，但有些是真的因為公務員不敢擔當，先罰再說，讓民眾再去訴願就好，這個案例很明顯是員工故意利用婚假的法律漏洞從中得利，顯然違反誠實信用原則。

黃珊珊也說，法律是為人民存在，不是被人利用得利或傷害他人，依法行政當然重要，但死守法規不知變通，才是真正的災難。

由於勞動局屬另一名副市長蔡炳坤督導，黃珊珊批勞動局處理此案有如恐龍判決，蔡的態度如何？北市府副發言人黃瀞瑩表示，黃身為法律人，本意是要保護公務員，黃與蔡曾在晨會溝通過這個案件。

黃瀞瑩說，黃珊珊負責的違建爭議委員會就是要幫公務員擋掉第一線輿論和議員關說壓力，黃珊珊認為這次勞動局的判決怪怪的，公務員應第一時間往上呈報。

黃珊珊發臉書質疑判決讓人傻眼後，勞動局昨也緊急撤銷裁罰銀行的處分，陳信瑜也在給同仁的公開信中表示，杜絕「婚假之亂」，對她及勞動局來說，是「永遠謹記的重要課題」。