我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

下班繞路吃粥出車禍 法院認定職災 引發南北美食論戰

記者邵心杰／台南15日電
司法院臉書貼文「我早餐吃鹹粥，你呢」、「我都吃爌肉飯」，藉此闡述何謂職業災害，通勤時發生的通勤災害也算是職業災害等，引發各縣市首長po文，有如南北美食大PK。(記者邵心杰／翻攝)
司法院臉書貼文「我早餐吃鹹粥，你呢」、「我都吃爌肉飯」，藉此闡述何謂職業災害，通勤時發生的通勤災害也算是職業災害等，引發各縣市首長po文，有如南北美食大PK。(記者邵心杰／翻攝)

在通勤過程中去買早餐，而遭遇車禍，也算是職業災害嗎？最近網路瘋傳台南地院2017年度行政訴訟判例，認定二度就業長者早上下班後，前往永康兵仔市吃鹹粥再回家，返家發生車禍，勞保局認為不是上下班途中的合理路徑不理賠，但法官認下班後去吃碗鹹粥，是台南年長者的習性，也是每天生活小確幸，判勞保局敗訴，外界認為這是一項溫暖有人性的判決。

台南地院判決指出，陳男現年66歲，而食、衣、住、行等需求皆屬民生必需，且民以食為天，食用三餐乃人民之天職及生活所需，況對於一位長年住台南的年長者，值夜班後，早上7點下班後順道去喝一碗台南傳統美食鹹粥當作早餐，確屬一天的小確幸，也為台南年長者的習性，並不為過，應屬日常生活所必需的私人行為。

而勞保局執意認原告可以選擇到其他路線的早餐店用餐，顯以北部或外地人的思考，未考量台南人年長者及台南在地人早餐的傳統，地區性的特質所致。

台南地院認陳為年長者，清晨下班需吃鹹粥的小確幸的日常需求，時間及距離均尚在合理範圍內，最後判勞保局敗訴。

未料，這則判決在網路發酵，司法院臉書貼文「我早餐吃鹹粥，你呢」、「我都吃爌肉飯」，藉此闡述何謂職業災害，通勤時發生的通勤災害也算是職業災害？此文一出，引發各縣市首長紛紛留文。

台南市長黃偉哲留言「貴院意見不代表本市立場…」、網友爆料「市長牛肉湯喝起」，嘉義市長黃敏惠直接po照，指煎粿、雞肉飯、米糕、四神湯及杏仁茶加油條多種選擇，高雄市長陳其邁指鍋燒麵、肉圓、肉燥飯，連屏東縣長潘孟安、立委江永昌、郭國文等政治人物紛紛po出各縣市在地早餐日常，有如南北美食大PK。

這則判決，挑起南北美食大PK，源自於台南地院2017年度行政訴訟判決，當年66歲陳姓男子擔任大廈管理員上完夜班，早上下班後，前往永康兵仔市吃鹹粥再回家，返家發生車禍，致受有頭部外傷左側併蜘蛛網膜下腔出血等傷害，2014年11月19日間申請職業傷害傷病及醫療給付共台幣17萬9000多元傷害傷病給付，但勞保局認為不是上下班途中的合理路徑不理，案經高雄高等行政法庭發回更審，台南地院更一審判勞保局敗訴。

台南市長黃偉哲留言「貴院意見不代表本市立場…」、網友爆料「市長牛肉湯喝起」，嘉義...
台南市長黃偉哲留言「貴院意見不代表本市立場…」、網友爆料「市長牛肉湯喝起」，嘉義市長黃敏惠直接po照PK。(記者邵心杰／翻攝)

車禍 美食 就業

上一則

37天結婚4次、離婚3次 員工濫用婚假罰銀行 恐龍判決遭撤銷

下一則

拜登老友訪台 江啟臣：身分非官方 訊息是官方

延伸閱讀

亞平會攜手楊玉華、美國銀行 購安全警報贈亞太裔

亞平會攜手楊玉華、美國銀行 購安全警報贈亞太裔
疫悸未消…灣區民調：半數認為辦公室仍很危險

疫悸未消…灣區民調：半數認為辦公室仍很危險
華府地鐵收費系統將更新 即日起可換新卡

華府地鐵收費系統將更新 即日起可換新卡
《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
錢復和蔣經國(左二)1972年的合影。(記者陳宛茜／翻攝)

錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳

2021-04-08 16:02
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷