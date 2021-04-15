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舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

以目前速度 AZ疫苗效期前「打不完」 4‧21開放自費接種

台灣新聞組╱綜合15日電
首批AZ疫苗打氣低迷，指揮中心宣布，4月21日起開放自費接種。至於機組人員如完成兩劑接種，將大幅鬆綁居家檢疫規定。(本報資料照片)
首批AZ疫苗打氣低迷，指揮中心宣布，4月21日起開放自費接種。至於機組人員如完成兩劑接種，將大幅鬆綁居家檢疫規定。(本報資料照片)

中央流行疫情指揮中心昨宣布，4月21日起開放1萬劑AZ疫苗供自費接種，適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診新冠疫苗接種專責醫院提供服務，無需支付疫苗費用，但須自付掛號費、診察費、注射費，如至醫學中心接種，1劑約需600元(台幣，下同，約21美元)，打兩劑最高需自費1200元。

縣市首長帶頭施打，但打氣仍未見起色，第一批11.7萬劑疫苗開打3個多星期，累積接種2.7萬人；第二批AZ疫苗19.9萬劑效期僅至5月底，指揮官陳時中昨首度說，若以目前單日接種速度，疫苗效期前「一定打不完」。AZ藥廠未申請疫苗效期展延，只能趕在效期前打完，目前一天平均打1000多人。

對於蔡英文總統是否要親自施打提升施打率，新北市長侯友宜昨表示，顯然首長帶動效果有限，重要的是民眾對於AZ疫苗的信任度能否提升。

為衝打氣，昨起開放第四類對象接種，如外交或公務奉派出國人員、並以互惠原則供駐台外交人員及眷屬等，預估約5000人。

相較之下，自費接種反應熱烈許多，北部一家醫院主管表示，指揮中心一公布自費接種訊息，醫院詢問電話瞬間被打爆，研判1萬劑恐怕很快就會打完。

陳時中說，自費接種措施上路後，不限國籍皆可施打，但無法挑疫苗廠牌。免收疫苗成本費用，但須自付掛號費、診察費、注射費等，醫學中心收費上限為600元，區域醫院550元，地區醫院500元。

國台辦：在陸台灣人 免費打疫苗

此外，國台辦發言人馬曉光昨天說，開放持居民證在大陸居住、參加醫保的台灣民眾接種疫苗，在大陸求學或任職的台灣人則納入學校統一接種；至於沒居住證和未參加大陸醫保的台灣民眾，則可向縣級以上台辦申請並等候安排。這也是大陸第一次明確台灣民眾在大陸施打疫苗的具體安排。

在適用人群費用承擔、異常反應救治與補償等方面，台灣民眾與所在地大陸居民執行一致要求和標準。目前，大陸民眾是免費接種疫苗。

28.8萬劑疫苗 要打192天？
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疫苗 台灣 陳時中

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