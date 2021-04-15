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新聞眼╱台積跳電意外 凸顯台灣能源的脆弱

記者 鄭朝陽、謝進盛、簡永祥
台積電南科廠14日因電纜遭挖斷造成跳電，估計損失約10億元台幣，凸顯一場承包商施工疏失，就能讓護國群山受損。圖為南科台積電封測二廠。（記者劉學聖／攝影）
台積電南科廠14日因電纜遭挖斷造成跳電，估計損失約10億元台幣，凸顯一場承包商施工疏失，就能讓護國群山受損。圖為南科台積電封測二廠。（記者劉學聖／攝影）

台積電南科廠昨因附近工程不慎挖斷台電電纜造成跳電，一個「小意外」估計要付出近10億元代價。這還算是幸運的，類似場景最近並不陌生；長榮海運長賜號貨輪卡在蘇伊士運河近一周，造成每小時4億美元、一天96億美元價值的海運貿易損失；更痛的代價要算是太魯閣號事故，因工地管理疏忽造成49條寶貴性命損失，除了怪罪輕忽的習性肇禍，從全球供應鏈高度依存到產業對能源需求，都凸顯其脆弱性，禁不起突如奇來的衝擊。

這次意外不僅台積電受害，多家廠商也受波及，雖然損失不大，工地管理疏失又惹禍，最教外界氣結；才剛發生太魯閣號重大傷亡事故，也傳出核一廠即便使用透地雷達找管線，仍失手挖破冷卻水管，這次在高科技廠林立的敏感地帶施工，照樣發生挖破高壓電纜事件，顯然不是事前核對南科園區圖資不確實，就是現場施工管理有問題。

這就是台灣，這裡有最先進製程的高科技廠商台積電，營收獲利屢創新高，也有問題叢生的百年台鐵局，虧損連連之外，還有傷亡事故不斷的慘痛紀錄。不論處在哪一種極端，命運是相同的，都得面對外部因素帶來的脆弱結果，再怎麼先進的技術，都抵不過施工包商的一次不小心。

而從南科這次意外也可以看出，電力供應穩定也將成為台灣半導體產業持續擴充的重大變數。半導體業者即道出，還好這次台積電南科廠發生跳電的是成熟製程，同廠區的16奈米及12奈米製程未受影響，也不是發生在採用五奈米製程的南科18廠，否則以18廠五奈米每片造價即高達1.7萬美元，報價更在數萬美元之高，一旦發生跳電波及產線，這些金字塔級客戶的要求，恐怕得讓台積電付出高額重置成本。

缺水問題，已讓台灣各廠商焦頭爛額，各晶圓廠已陸續啟動載水。但各半導體廠最感無奈的是，竟然還有缺電、斷電的嚴厲考驗，政府應重視問題的嚴重性，否則這些科技大廠自身難保，如何誇談「護國」。

這兩三年來，不斷有外媒、信用評等機構發布預警，指台灣面臨的能源風險愈來愈高，因為依照蔡政府的能源政策，是要以20%綠電代替除役所減少的核電，因此不惜以高價收購風電、大力發展光電，除了進展緩慢，綠電要取代核電幾乎不可能，蔡政府還拚命蓋火力電廠補足電力缺口，卻一再遭遇抗爭阻力。

眼看未來缺電風險愈來愈高，企業界除了擔心內有供電風險，對外還要面對國際加速減碳的壓力，供應鏈減碳已是現在進行式，出口貨品被課徵碳關稅將接踵而來，護國神山跳電只是危機的冰山一角。

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