新聞評論╱民進黨只為保權力 公投對案難怪玩不下去

包括藻礁等四大公投案蓄勢待發，蔡政府決定政府將不提對案。（本報資料照片）

四大公投 案蓄勢待發，讓蔡政府焦頭爛額。民進黨 內部的爭論重點，不是如何檢討政策失誤，而是「要不要提對案」。在太魯閣號事件陰影下，最近蔡總統與行政院、立院黨團與黨內派系討論後，決定政府將不提對案，讓「公投對案」終成鬧劇一場。然而，從執政黨思考提對案的過程，可看出蔡政府左支右絀其來有自。

依《公投法》規定，行政院和立法院均有權對「重大政策之創制或複決」事項提出公投案，無需經由公民連署程序。這項規定，等於給執政者極大的特權，讓同時掌握行政權及立法權的執政黨有更多策略選擇。民進黨既掌握行政權，又是立法院多數黨，面對公投的「武器」除了行政資源，「提對案」當然也是一個選擇。

在殺傷力強大的萊豬及藻礁公投成案後，民進黨內討論是否提公投對案，皆以「如何保住權力」為角力關鍵。「主戰派」認為應該提對案，著眼於公投案如果通過，將連帶影響民進黨的權力正當性，並波及明年的九合一大選和三年後的總統、立委選舉；如果要擋住公投，就必須號召綠營支持者出來投反對票，「提對案」是最好的催票方式。持這樣的主張者，遍布民進黨大老、立法院黨團和黨內幕僚，縱非主流意見，也足以撼動民進黨的決策方向。

相對而言，反對提對案的陣營，則以行政院長蘇貞昌及民進黨秘書長林錫耀為代表。他們反對的理由顯而易見：如果要提對案，最可能的情況就是由行政院來提；但若提出對案卻無法過關，而其他公投案仍然通過，蘇貞昌可能官位不保，甚至整個內閣都得改組。簡言之，是官位考量。

立法院其實也有提公投對案的權利，但民進黨捨此而不為，除了提案的正當性以及程序考量，背後同樣也牽涉黨內立委不願幫公投案成敗「背鍋」的心態。四大公投案引發的爭議政策，無一不是由府院黨高層主導，如今遭遇強大的民意反彈，有多少綠委願意站在民意的對立面硬幹？

於是，要不要提公投對案，從民進黨面對公投的策略選擇，變成了執政團隊各自的「權力保衛戰」。提出對案，不是為了讓人民有更佳政策選擇，只是為動員支持者出來投票；不提對案，不是因為擔心自我矛盾，而是蘇內閣和綠委不願面對最後的政治責任。可以說，民進黨雖有提對案的「策略」，卻因為各自的私心考量而難以執行。

這個結果並不令人意外。原因是，從一開始「提對案」的想法，動機就不單純。首先，四大公投案針對的，都是民進黨「上下皆為共犯結構」的政策，究竟誰該負責，其實無關宏旨。其次，提不提對案，應從能否給民眾更好的選擇出發，而不是只想著保住權力和面子。最重要的是，民進黨若對政府政策有信心，認為能獲選民認同，又何需提公投對案來攪擾民意？

蔡政府決定不提對案，原因自非蔡總統所說的「台鐵 事故善後和改革為要」，而是民進黨無法解決「誰提對案」的問題，又僥倖認為台鐵事故足以吸走公投風頭，因此不必再提對案因應。這種心態，仍是權謀考量。

蔡總統曾在民進黨中常會指示，要求黨內面對公投，「不要有焦慮感」；綠委鄭運鵬也說，「沒有感到壓力」。但從公投案在歷次民調都獲五成以上支持率看，這樣的說法，無異是「走夜路吹口哨」。之所以有今天的窘境，正是蔡政府霸道決策、民進黨輕忽民意的結果；大家一味精算自己的權力，民眾權益被放在哪裡？