台灣漁民憂「秘雕魚再現」 要政府硬起來

日本反對福島核廢水排放入海的民眾，13日齊聚在首相府外抗議。（美聯社）

日本 將把福島核廢水稀釋後排入大海，台漁民擔心多年前秘雕魚事件會再現；北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示已參與國際連署反對，宜蘭蘇澳區漁會總幹事陳春生則批評日方野蠻，「政府一定要表達抗議」。

郭慶霖說，核二廠出水口1993年曾發生過秘雕魚事件，金山萬里就有漁民擔心秘雕魚事件再現；海水汙染造成海洋生態危害恐是長期而且難以回復，已連署反對，政府也應透過外交管道表達反對。

日本拍板福島核一廠核汙水排放入海，台灣 捕撈的主要魚種鮪魚、旗魚、鬼頭刀恐遭受汙染，靠海養家活口的漁民氣得跳腳，東港區漁會總幹事林漢丑痛批，政府應該要強烈抗議；宜蘭蘇澳區漁會常務監事林月英說，政府都悶不吭聲，不禁讓人懷疑是贊成日本做法。

不過，台灣知名海洋學者、中研院生物多樣性中心研究員鄭明修說，因為距離遠及經過稀釋，理論上台灣不受影響，民眾不用太擔憂。是否隨洋流帶到台灣附近海域？氣象局海象測報中心主任滕春慈說，雖然不定時發生的中尺度渦漩可能把日本系統帶到台灣，但機率非常小。

另外農委會漁業署表示，核汙水在日本沿岸排放，研判隨洋流向美國 西岸，台灣已是末端，台灣漁船比較會去的是北太平洋秋刀魚漁場，但台灣漁民會去的日本200海里的外公海，若後續確認影響範圍，會盡量請台漁船避開，未來漁業署也會加強漁獲的輻射監測頻度。