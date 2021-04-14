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旅遊泡泡吹破了！台帛買氣差 華航取消航班

台灣新聞組╱台北14日電
帛琉泡泡旅遊首發團4月1日出發。(本報資料照片)
帛琉泡泡旅遊首發團4月1日出發。(本報資料照片)

台帛旅遊泡泡買氣不理想，泡泡儼然成泡沫。中華航空說，今天去程僅有兩人訂位，改空機飛去載回程旅客，17日去程也只有兩人訂位，直接取消航班；旅遊業者說，若再不放寬檢疫規定，旅遊泡泡可能「快吹破了」。

指揮中心發言人莊人祥表示，已研議調整台帛旅遊泡泡檢疫措施，目前還在簽核當中，最快今天宣布時程及方案。調整方向是將入境後前五天的「加強自主健康管理」鬆綁為「一般自主健康管理」，但入境後第五天仍須自費採檢。

台帛旅遊泡泡初期由華航執飛，4月1日首航，每周兩班，但因團費高，加上出遊限制多、檢疫複雜等因素，導致買氣很差，日前一度有旅行社想退出，華航表態主動調降機票價格，並取消收取旅行社的訂位作業金，業者才決定「再賣賣看」。

華航坦言，帛琉旅遊泡泡航班自開航迄今，總計飛航四班八個來回，載客率僅約二成六。至於後續航班，華航說會和旅行業者一起努力。

面對買氣差狀況，帛琉方卻把矛頭指向台灣旅行社。根據帛琉當地報紙「島嶼時報」（Island Times）昨報導指出，當地觀光局長及議員開的觀光會議中討論到，他們推測台灣旅行社買了機票後用高價賣給消費者，導致團費過高。

台方旅行業相當氣憤。有旅遊業者直言，帛琉應先檢討自己的政策，只要帛琉觀光局不要亂訂規則，解決船的派遣問題，導致船價漲了兩到三倍，「團費高都是帛琉方亂訂價害的」，簡直是誣陷。

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