福島核廢水將入海 台灣廢核平台痛批日本以鄰為壑

日本福島第一核電廠在三一一核災後持續產生的含氚核廢水，日本政府決定將稀釋後的核廢水排入海。(路透)

2011年福島第一核電廠因發生核災，10年來持續產生輻射汙水與汙土，至今汙水總量超過124萬公噸，日本 今決議將把難以善後的輻射污水排放入海，將於兩年後執行。全國廢核行動平台表示，嚴正反對日本將輻射污水排放至海洋，使輻射物質進入到生態圈，造成輻射污染風險，更不應因成本考量，將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射汙染威脅中。

而此種便宜行事的做法更引發國際上強烈的抨擊，跨國發起的「福島核災將屆10周年，反對輻射污水排入海洋，終結核電！」連署由24個國家、311個團體共同聯名發起，台灣 也有近40個團體加入連署表達反對。

全國廢核行動平台表示，福島核災是2011年發生的悲劇，但直到2021年還要承受核災帶來的污染還有影響，很多人以為核災結束了，但事實上經過10年，如何處置污水與核廢料仍然是日本政府最頭痛的問題，目前福島核電廠因為反應爐內至今仍有大量殘留的高放射性核燃料碎片殘骸難以移除，仍需持續注水冷卻反應爐心，每日有上百噸的輻射污水不斷被製造出來。

但東京 電力公司目前用多核素除去設備（ALPS）來處理福島的核污水，雖然絕大多數的輻射核素都可去除，但卻無法除掉「氚」，因此一直儲存在廠區周邊，每5.5天就需要1個新水槽，現場蓄水量為140萬立方公尺，預計於2022年底飽和。

全國廢核行動平台表示，日本政府和東京電力公司曾表示核電廠區內仍有總量1200兆貝克的氚，這意味著將來可能會釋放出更多受污染的水，排放至海中透過魚貝類而對人體產生不良影響。日本民間團體建議可以用其他方式如透過大型水槽的陸地儲存與透過沙漿固化的儲存、以及增加儲存區土地的等提案，日政府卻在對這些提案沒有進行充分的討論下，選擇直接放流至海洋的做法。

全國廢核行動平台說，2020年屢傳日本政府以現場儲水槽即將不敷使用為由，擬決議將輻射污水排放入海，不但引發日本全國漁會以及福島漁會表達反對立場之外；福島縣內有43個市町村(相當於鄉鎮市)的議會也做出反對的決議；此外，一項由福島縣縣民發起的連署，也募集了45萬筆連署名單，但日本首相菅義偉仍一意孤行，不顧在地民意反對，偏袒核電業者，不惜犧牲自己國家國民與鄰國權益。此種「以鄰為壑」的自私行為，令人憤怒，也突顯核電宣稱的「便宜」，其實是將污染處理成本與健康風險推給他人承擔，製造的假象。

全國廢核行動平台曾號召民團在2020年5月赴台日交流協會外抗議，正式遞交反對意見書給日本政府，11月更在外交部前開記者會，重申反對立場，請日本政府三思，不該以鄰為壑，傷害海洋環境，更讓東亞鄰國一併承受日本使用核電的高昂代價。

全國廢核行動平台表示，這些受污染的廢水，排入大海不只是會影響到日本的漁民，也會隨著洋流影響到台灣，將侵害我國漁民權益、增加我國輻射檢測成本、甚至威脅水產品消費者的健康。此次決策影響重大，核污水排放入海不會只有一次，這代表未來三、四十年沿海可能要長期承受污水排放，對海洋環境的影響是長期累積的，另外，日本內閣決議將在兩年後才施行，為了保護海洋環境，仍需持續呼籲日本政府應改採其他處理方式，台灣政府也應該重視未來可能的衝擊，經由正式外交管道表達反對，為國民健康與周遭海洋環境把關。