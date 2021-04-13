「非紅聯盟」鎖單保市場 就要台廠

由三星出資買設備、聯電提供廠房並代工營運的新合作模式，形成台韓聯軍，與影像感測器龍頭索尼和台積電的台日聯盟形成新角力戰。（路透）

三星與聯電結盟形成台韓聯軍，對上索尼 與台積電 的台日聯盟，兩大晶圓代工台廠仙拚仙，半導體產業風雲再起。中華經濟研究院副院長王健全表示，不論是台韓聯軍或台日聯盟，都是「非紅」聯盟，在中美貿易戰的地緣情勢風險下，可避免大陸紅色供應鏈的競爭與風險，透過聯盟鎖單、搶單，確保市場。

元大寶華綜經院董事長梁國源表示，國際企業都在搶半導體，有產品需要晶片 的索尼就與台積電「互利」，訂單夠大，台積電願意為索尼打造專屬28奈米產線，「這是很自然的合作」；而三星雖然自己也做高階半導體，但同時也有終端產品，為了尋求更穩定的晶片供應來源，三星選擇將28奈米釋單給聯電，也是最大利益下的考量。

梁國源認為，索尼或三星給台積電或聯電的訂單量，都不會像足以左右國際戰局的蘋果單那麼高，這兩組合作動機單純，最主要原因就是一方要穩定晶片來源、一方要穩定客源。梁國源指出，國際半導體產業從原本扇形供應鏈結構，演變成現在的鑽石型結構，其中，有影響力的晶片供應商剩下寥寥幾家，也讓台積電在這個鑽石型結構中，成為很重要的角色。

資深半導體產業會計師說，現在資金氾濫，設備出錢就有，但台灣成熟的半導體供應鏈，及根深蒂固的半導體產業文化無可取代，關鍵就是人力成本相對低、但良率高，所以無論台日或台韓聯盟都少不了台灣業者。

他指出，台灣半導體業是很好的配置，聯電雖沒有先進製程，但在成熟製程上有其獨到優勢，與台積電本來就各有利基、各擅勝場，所以高端找台積電，成熟應用找聯電。在高速運算及電動車等應用興起下，半導體業也突破瓶頸，是近期打破悶經濟的關鍵。