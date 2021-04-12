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久旱下的台南鹽田奇景 如夢幻外太空

記者鄭惠仁／台南12日電
台南市七股區頂山里鹽山附近廢棄鹽田因久旱未雨，出現奇特景致。(圖：空拍玩家沈統斐提供)
台南市七股區頂山里鹽山附近廢棄鹽田因久旱未雨，出現奇特景致。(圖：空拍玩家沈統斐提供)

久旱未雨，休耕農田、水庫底出現乾裂景象，台南七股鹽灘則出現紅白夾雜的景致，加上一個個圓圈狀的痕跡，構成如夢如幻的奇特景致。化學老師陳立偉說，可能是藻類或是土壤有過度金屬元素造成。

最近網路上有人PO出在台南市七股區頂山里附近鹽田所拍攝的照片，畫中鹽田因長期未產鹽，沒有引海水近來，加上久旱乾涸，整個鹽田表面出現紅色景狀，鹽田中又有一圈圈凹洞痕跡，加上鹽田邊白色結晶，構成難得一見的景致，有如來到夢幻中的外太空

空拍玩家沈統斐說，日前在在網路上看到這樣的照片，昨天到七股頂山里找尋，果真在七股鹽山北側的廢棄鹽田處發現這樣的奇景。可能是因鹽田含有鐵質，造成這樣奇特的景象，算是大開眼界，看了整個下午，直到夕陽西下，都捨不得離開。

台南一中科學班主任陳立偉說，從照片來看，有可能是鹽田土壤含有元素週期表中所列的「過度元素」（是指元素周期表中d區的一系列金屬元素），由於這類金屬元素有顏色，因久未下雨，水都乾了而結晶，因此出現這樣的顏色，但也有可能是藻類顏色，須檢驗才能確認，但這樣的景致真的太美了。

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