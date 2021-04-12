我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

「要命便道」邊坡無防護一用20年 台鐵每天賭運氣

記者楊竣傑╱台北12日電
台鐵清水隧道前，西正線明隧道前方與下方，堆積廢輪胎用來阻擋落石，沒有圍籬。（本報資料照片）
台鐵清水隧道前，西正線明隧道前方與下方，堆積廢輪胎用來阻擋落石，沒有圍籬。（本報資料照片）

台鐵太魯閣號出軌事故，揭露工程車滑落軌道的「要命便道」，本報系追查發現，這條緊貼著軌道卻毫無安全防護的便道並非始於這次明隧道工程，而是早已使用逾20年。顯示在台鐵局的「眼皮下」，長期忽視便道的潛在風險，不僅毫無警覺，更沒有依施工規範加強防護，才是造成慘痛事故的主因。

本報系調查發現，這條坡度約30度的便道，於明隧道工程前，早已是台鐵長期用於養護、檢修的道路，台鐵對於車輛進出，下方軌道旁卻無圍欄，習以為常。甚至義祥工業社早在2019年起，就承包「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護工程」，在此施作明隧道，車輛都由軌道上方的台九線進出，經便道抵達工地，顯然風險早已存在。

台鐵於事故後，才以合約未規範「便道」需設置圍欄，無視便道風險的事實，等於每天都在「賭運氣」。

此次出事的東正線軌道，被稱為「舊北迴鐵路」，1980年通車；後來客貨運量急增，進行北迴鐵路雙軌化工程，靠近蘇花公路的西正線，就被視為「新北迴鐵路」，於2003年通車。

不具名的台鐵員工表示，「這條便道很久囉，我們的人員常常都在那裡工作，更是北迴雙軌化工程期間，重要的施工道路；至今台鐵養護、更換設備號誌等，都由便道進出。」

在事故後曾赴現場調查的運安會專任委員李綱指出，「我們看到施工便道上的警備車，車身了不起五到六米長，都為了過便道的彎道而卡住、打滑，何況是10米長的工程車？」

民進黨立委管碧玲日前就調出2005年的空拍圖，質疑台鐵長期使用便道，卻未將它列為潛在危險道路，從未思考應設置圍籬、護欄，「施工單位沒有做，令人髮指，但台鐵是否應該自己要做呢？」

對於長期存在的陋習，台鐵坦言該施工便道存在已久，但離軌道有段距離，才未設置圍籬。本次事故後，會加裝鋼軌樁，並同步檢視類似工程的安全防護。

此外，經法醫多次採檢遺骸、組織DNA，確認含外籍人士在內，太魯閣號罹難者人數為49人。花蓮地檢署表示，不排除近期提訊收押中的李義祥及逃逸移工「阿好」重回事故現場模擬意外發生經過。

台鐵 太魯閣號 民進黨

上一則

新聞評論╱太魯閣號頭七剛過 蔡英文只關心臉書觸及率

延伸閱讀

辭意已決…台交通部長林佳龍 周末低調回部長室打包

辭意已決…台交通部長林佳龍 周末低調回部長室打包
新聞評論／提升台鐵安全 蔡英文蘇貞昌做了什麼實事？

新聞評論／提升台鐵安全 蔡英文蘇貞昌做了什麼實事？
藍委籲太魯閣號愛心專款專用 批綠委「別再搞紀念碑」

藍委籲太魯閣號愛心專款專用 批綠委「別再搞紀念碑」

太魯閣號撞車事故檢方追弊 官商疑不當宴飲招待

太魯閣號撞車事故檢方追弊 官商疑不當宴飲招待

熱門新聞

肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
台鐵太魯閣號事故釀50死，逾200傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

2021-04-06 04:44
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
旺中集團董事長蔡衍明。（本報系資料照片）

蔡衍明家族爆2.18億元掃貨星國豪宅 整棟20戶全包了

2021-04-06 23:33
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
李義祥（中）。記者王思慧／攝影

群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度

2021-04-06 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭