「要命便道」邊坡無防護一用20年 台鐵每天賭運氣

台鐵清水隧道前，西正線明隧道前方與下方，堆積廢輪胎用來阻擋落石，沒有圍籬。（本報資料照片）

台鐵太魯閣號 出軌事故，揭露工程車滑落軌道的「要命便道」，本報系追查發現，這條緊貼著軌道卻毫無安全防護的便道並非始於這次明隧道工程，而是早已使用逾20年。顯示在台鐵局的「眼皮下」，長期忽視便道的潛在風險，不僅毫無警覺，更沒有依施工規範加強防護，才是造成慘痛事故的主因。

本報系調查發現，這條坡度約30度的便道，於明隧道工程前，早已是台鐵長期用於養護、檢修的道路，台鐵對於車輛進出，下方軌道旁卻無圍欄，習以為常。甚至義祥工業社早在2019年起，就承包「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護工程」，在此施作明隧道，車輛都由軌道上方的台九線進出，經便道抵達工地，顯然風險早已存在。

台鐵於事故後，才以合約未規範「便道」需設置圍欄，無視便道風險的事實，等於每天都在「賭運氣」。

此次出事的東正線軌道，被稱為「舊北迴鐵路」，1980年通車；後來客貨運量急增，進行北迴鐵路雙軌化工程，靠近蘇花公路的西正線，就被視為「新北迴鐵路」，於2003年通車。

不具名的台鐵員工表示，「這條便道很久囉，我們的人員常常都在那裡工作，更是北迴雙軌化工程期間，重要的施工道路；至今台鐵養護、更換設備號誌等，都由便道進出。」

在事故後曾赴現場調查的運安會專任委員李綱指出，「我們看到施工便道上的警備車，車身了不起五到六米長，都為了過便道的彎道而卡住、打滑，何況是10米長的工程車？」

民進黨 立委管碧玲日前就調出2005年的空拍圖，質疑台鐵長期使用便道，卻未將它列為潛在危險道路，從未思考應設置圍籬、護欄，「施工單位沒有做，令人髮指，但台鐵是否應該自己要做呢？」

對於長期存在的陋習，台鐵坦言該施工便道存在已久，但離軌道有段距離，才未設置圍籬。本次事故後，會加裝鋼軌樁，並同步檢視類似工程的安全防護。

此外，經法醫多次採檢遺骸、組織DNA，確認含外籍人士在內，太魯閣號罹難者人數為49人。花蓮地檢署表示，不排除近期提訊收押中的李義祥及逃逸移工「阿好」重回事故現場模擬意外發生經過。