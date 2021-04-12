新聞評論╱太魯閣號頭七剛過 蔡英文只關心臉書觸及率

台灣重大事故不斷，蔡英文最新的一則臉書貼文卻是教大家加她的社群帳號，引發負評。（取材自蔡英文臉書）

短短不到兩年半，台鐵 出了兩次重大事故，F5E更在半年內連摔三架。太魯閣號事件頭七與殉職飛官羅尚樺的公祭剛過，身為國家最高領導人總統蔡英文 最新的一篇貼文，卻是在關心近來臉書觸及率太低，教網友如何加她的LINE、IG及YT等帳號，這篇貼文令人有不知今夕是何夕之感，再次印證了蔡英文是四軍統帥，最在意的永遠是網路影響力。

就在太魯閣號出事前一天，蔡英文與行政院長蘇貞昌才風光出席台鐵號稱最美列車的EMU900型通車典禮，但蔡蘇大蹭熱度的同時，絕口不提這個列車採購案其實是在馬政府執政後期所規畫並編列預算的計畫，蔡政府全數完美收割。

引進新車提升台鐵硬體設施固然重要，更重要的是，台鐵軟體安全觀念的改造。否則太魯閣號與普悠瑪號也都是台鐵最新引進的傾斜式列車，但最新型的快速列車碰上腦袋與觀念仍停留在蒸汽火車時代的台鐵，一旦出事，反而更加嚴重。

百年台鐵的腐朽沉痾，從上次普悠瑪事件就已顯露無遺，台鐵非得要從體制上加以改革，但顧忌選票加上只重大內宣的施政風格，從蔡英文到蘇貞昌，過去兩年多來對台鐵改革都在打假球。蔡英文前幾天還要大家不要懷疑政府改革台鐵的決心，發生如此重大的災難，這種令人早已發膩的文青式囈語，更顯得冷酷無情。

更諷刺的是，太魯閣事件頭七剛過，檢方到今天都還在忙著比對殘缺不全的罹難者身分，蔡英文卻忙不更迭地在臉書推出了哏圖，教大家怎麼加她的社群 帳號，顯得非常突兀。蔡英文向來重視社群經營， 尤其年輕世代多是網路活躍族群，對於網路風向及聲量具有關鍵性的影響力，蔡英文深知掌握這些主力族群，一遇到負面事件，自有一群網路護衛隊加上1450網軍幫忙帶風向，讓她得以輕騎過關。蔡英文此時才會急著提醒大家去加她的社群帳號，也透露了她對於台鐵改革的有嘴無心，只在意臉書觸及率。

但人民眼睛是雪亮的，最近就有一家網路入口媒體發起投票，問大家對於蔡英文說台鐵改革有無信心，短短四天，在超過3萬多人投票中，高達八成五的人表示沒有信心。

最近更有綠委提議，可以設太魯閣事件紀念碑，以資警惕，結果被罵翻了，因為普悠瑪事故後，蔡政府唯一做的台鐵的改變就是，在台東站外多了一個紀念碑，有給蔡政府任何的警惕效果嗎？如果真要設，碑文要怎麼寫？難不成要把台鐵總體檢報告遭行政院擱置，蔡政府因無心台鐵改革導致事故一再發生也寫入嗎？不如把紀念碑設在民進黨部前。而若每次發生重大事故，不思改進，只要立碑紀念，加上操縱網路帶風向，恐怕蔡政府還真的應了那句千碑、千碑、再千碑了！