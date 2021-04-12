桃醫群聚6旬男不治 台新冠增1死 AZ疫苗擴大接種

AZ疫苗開打三周，醫事人員接種意願低落，指揮中心擴大接種對象，希望符合資格的防疫人員、高風險人員踴躍接種。（本報資料照片）

中央流行疫情 指揮中心昨宣布新增一名新冠肺炎死亡個案（案889），為桃醫群聚第2例死亡、台灣 第11例死亡。此外，首批抵台的AZ疫苗 開打三周，醫事人員接種意願遠不如預期，為了衝打氣，中央流行疫情指揮中心從12日起擴大疫苗接種對象。

案889為60多歲男性，1月19日發病，2月22日曾經解除隔離，但病程持續未見好轉，4月9日不幸病逝。統計發現，台灣11名死亡案例中，10人患有慢性病史，8人逾60歲，專家提醒，年長者為肺炎重症高危險群，國際上建議優先接種疫苗，以減少死亡。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，案889有慢性病史，住院後病況加劇，曾使用呼吸器及葉克膜，後來雖因病毒量低而解除隔離、移除葉克膜，但仍依賴呼吸器。4月8日開始急喘、血壓降，次日經急救仍因肺炎敗血性休克病逝。

此外，AZ疫苗開打三周，近49萬醫事人員卻僅用掉2.4萬劑，接種率不到5%。為此，中央流行疫情指揮中心從12日起擴大疫苗接種對象，再增政府防疫人員及高風險工作者共12.5萬人，累積61.3萬人符合接種資格。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等人均安排今天上午接種AZ疫苗。莊人祥表示，預估今天至少十名縣市首長帶頭接種。

各地方首長的帶頭接種，台灣感染症醫學會理事長黃立民說，「或許有點幫助」，但要在這兩批疫苗有效期限之前全數打完，近49萬名醫事人員為觀察重點，只不過，護理師以年輕女性為主，被列為ＡＺ疫苗罕見血栓副作用的主要風險族群，而台灣又非疫區，在利弊衡量下，應有一定比例不敢打、不想打。

莊人祥指出，今天起，除原本第一類醫事人員，第二類中央及地方政府防疫人員，以及第三類高接觸風險工作人員（重要官員、衛生單位第一線人員、居家檢疫關懷第一線、海巡人員、國際航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛）均為優先接種對象。