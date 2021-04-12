中部好渴…德基水庫蓄水量僅剩4.8% 只能再撐28天

德基水庫蓄水量只剩4.8%，水庫水情吃緊。（圖：台電提供）

中部水情持續吃緊，德基水庫蓄水量至昨天為止只剩4.8%，經濟部水利署預估，德基水庫目前蓄水量，只能再撐28天；大甲溪發電廠人員憂心表示，再不下雨，中部供水更嚴峻。

德基水庫昨天水位只到1329.33公尺，蓄水量只剩4.8%，有效蓄水量892.33萬立方公尺，水位不斷下降，昨天進水量每秒4立方公尺，出水量每秒7立方公尺，入不敷出。大甲溪發電廠希望能撐到5月底，更希望梅雨季節的雨快點降下，並落在水庫集水區。

台中及苗栗從6日起實施「供5停2」分區供水，德基水庫是供應大台中地區的水源之一，對於德基水庫蓄水量持續下降，民眾都很擔心未來是否會再實施更進一步的限水措施，而水利署副署長王藝峰則表示，目前還不會有進一步的限水措施。

王藝峰指出，因為不下雨，水庫蓄水量的下降都在預料中，供應大台中的水源，不能只由單一水庫的蓄水量來評估，還有鯉魚潭水庫、地下水、伏流水等，在多方調控下，目前不會採取更嚴格的限水措施。

德基水庫蓄水量不斷下降，中部缺水恐成「長期抗戰」，台中市府等不及中央調度，緊急採購10部小型移動式淨水設備，昨完成第一部裝設在南屯區，從建築工地深挖地下室時抽取地下水，經過濾後可淨化達到飲用水標準，每天約可增加15噸民生用水供民眾免費索取，但提醒仍應先煮沸；水利局長范世億表示，另9部4月底可全數裝設完成。

水利局表示，已積極研擬多元水源取用計畫，包括水資源回收中心放流水回收再利用，已與台中港務分公司、中龍鋼鐵簽約，由福田水資源回收中心供應每日5.8萬噸再生水；另與中科園區的科技業者簽訂用水契約，水湳水資源回收中心供應每日1萬噸再生水，抗旱期間可不斷循環，讓工業及民生用水不相互排擠。