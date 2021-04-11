玉山軍艦13日下水典禮 國造主戰艦延宕 運輸艦撐門面

海軍新型兩棲船塢運輸艦月前舉行豎桅典禮，海軍命名為「玉山艦」，13日將舉行下水儀式。（圖：讀者提供）

「國艦國造」是蔡政府國防自主政策重要一環，卻進度落後，在沒有主戰艦艇工程可以宣傳之下，只好熱鬧舉行運輸艦下水典禮。蔡英文總統將在13日南下高雄，主持台船為海軍建造新型兩棲船塢運輸艦玉山軍艦的下水典禮，海軍與台船已多次預演。新造兩棲船塢運輸艦具有匿蹤外型設計，命名玉山軍艦，預計明年完工交艦。

目前「國艦國造」在新一代巡防艦部分，因為國防部 長邱國正仍未下達決心，無法撇除中科院科研能力不足的障礙，造艦進度嚴重落後，讓「國艦國造」工程中較大型艦艇，幾乎繳白卷，成績掛零，只有兩棲船塢運輸艦進度還算順利。

國防部昨天強調，持續貫徹「國艦國造」政策，海軍司令部表示，新一代主作戰艦相關武器裝備構型，都依海軍作戰需求，審慎評選作業中。

兩棲船塢運輸艦由台船承造，新艦載台結合複合材料興建的新型高塔式匿蹤式舷頂，已完成組裝，艦體外型早為外界所知曉。海軍是以73.3億台幣預算 投入建造新型兩棲船塢運輸艦，未來交艦後，將成為海軍兩棲登陸作戰指揮的旗艦，擔負南海、外島運輸主力。

兩棲船塢運輸艦由中科院任全艦武器與飛彈系統組裝，配備艦艏76快砲一座，艦艏艦艉各一座方陣快砲近迫武器系統，以及艦舯船艛兩側兩組朝海劍二防空飛彈傾斜發射器，加裝射控雷達等作戰與通訊系統等。

海軍司令部表示，這艘新型兩棲船塢輸艦，可解決現有戰車登陸艦及船塢登陸艦因老舊逾限而產生的人員操作、任務執行風險與維持費用逐年攀升等問題。

兩棲船塢運輸艦玉山軍艦，是海軍第二代的玉山軍艦，之前的玉山軍艦，是山字號巡防艦，為美國 海軍二次大戰期間服役，在1965年由美國海軍移交給中華民國海軍，繼續執行巡弋台海任務，直到1999年除役拆除。