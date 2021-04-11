新聞眼／軍人犯錯不嚴重 敵人面前耍笨才要命

引發風波的「被動式雙基雷達」。(取材自青年日報)

3月26日，國防部 「青年日報」臉書刊出海軍「中平」號登陸艦的照片，內容是一輛綠色軍車由軍艦駛下澎湖馬公碼頭。網友發現，這輛車上所載的，是中科院號稱可偵測匿蹤戰機的雙基雷達，29日並被美國 軍事網站轉載。不久軍中就傳出，國防部對洩密大表震怒，要求檢討懲處。海軍司令部雖然宣稱沒人受處分，但海軍內部已經盛傳，中平艦的艦長與輔導長，都已被通知撤換。甚至青年日報雖然一小時就將照片下架，社長也要調職。

媒體宣稱，本照片嚴重洩密，甚至引發美方強烈關切。狀況真的如此嚴重？其實不然：中科院早在2011年就宣布研發雙基雷達（發射天線與接收天線不在同一位置，可以反制匿蹤戰機），並在2013年的台北航太國防科技展，公開展示雷達車。如今時隔8年，如果始終研發不出來，恐怕才是必須千萬保守的機密。

進一步說，照片除曝光雷達車外型與當初樣車有異，唯一暴露的資訊，就是這輛車被載往澎湖。至於它是已經量產部署？還是仍在進行測試？外界完全無從得知。然而不管雷達車還在測試或已經服役，未來進駐外島部署，根本是最基本軍事常識。若說這張照片真的洩露了多少要命的情資，造成國軍明顯而不可回復的損失，都是把敵人當白痴。

反之，這次事件暴露的真正危機，恐怕是「犯蠢」：而且是從上到下、不只一次的耍笨。在敵人面前表現舉止失措，才是真正最大傷害。

為了因應網路時代的大量文宣需求，各部隊都被要求提供日常活動的影像，讓軍媒對外發表。這當然是一件好事，但以本案而言，中平艦投稿目的，只是強調自己載運裝備，至於載運物品是什麼，完全不是重點。本趟運去澎湖的物資，絕不會只有這輛雷達車，然而軍艦在滿足上級要求的「文宣KPI」時，卻挑了最敏感的一項。

這代表在過程中，艦上的政戰幹部（輔導長、政戰士），乃至審稿端的青年日報網站編輯，沒人想到照片主題相對敏感。顯示政戰幹部只有文宣（例如攝影 ）的專長，軍事知識卻相對匱乏，完全沒想到奇特裝備未必適合對外曝光，才會在毫無警戒情況下，放行具有情報價值的照片。

軍隊是龐大組織，成員犯錯並不稀奇，戰場上更不斷有意外狀況發生。然而要想獲勝，重要的是臨危不亂，不能遭逢一次失利，就讓局面如滾雪球般惡化。這次中平艦與青年日報事件，基層單位的確有所疏漏，也的確讓原本無意公開的照片意外曝光，然而接下來國防部的反應，諸如震怒、檢討、換人之類，這些大動作卻是標準提油救火，才是讓外界關注程度最大化，讓事情變成真正的傷害。

情報作為本來就是虛虛實實，如果外界發現台方疑似「洩密」，國防部反而完全按兵不動，絲毫沒有任何「震怒」或「檢討」，甚至連照片都不必下架，反而會讓對方懷疑：這些照片是否故意「官洩」？照片的內容是否與事實不符，故意釋放出來誤導視聽？

這種狀況的最好案例，莫過於《三國演義》裡的空城計：諸葛亮派馬謖鎮守戰略要地街亭，不料馬謖是個只會說大話的草包，輕易就被司馬懿擊潰。眼看魏軍以破竹之勢殺來，諸葛亮卻選擇大開城門，一個人坐在城樓上彈琴。此舉果然讓司馬懿上當，認為對方必有埋伏，急忙下令退兵。面對己方空前危機，手頭根本無兵可調的諸葛亮，卻靠著無比的心理素質，成功玩弄認知戰，挽救身死軍滅的最不利局面。

反觀近兩千年後的國軍，卻令人忍不住要感慨：似乎沒有諸葛亮，卻完全不缺乏馬謖。（轉載自聯合新聞網）