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央行茶壺風暴？理事出書轟彭淮南 楊金龍公開信回擊

台灣新聞組／台北10日電
央行9日上午發表臉書全文。(取材自臉書)
央行9日上午發表臉書全文。(取材自臉書)

中央銀行三位前、現任理事出書合著「致富的特權：二十年來我們為央行政策付出的代價」，檢討前總裁彭淮南任內得失，央行副總裁陳南光還為新書寫推薦序，引爆茶壺內風暴；央行總裁楊金龍昨在臉書發公開信，引用美國前總統老羅斯福演講詞：「這些人的地位，永遠不應該與那些冷眼旁觀而不需承擔成敗的人相提並論」，勉勵同仁不要受外界評論影響。

至於被批評的主角彭淮南，過去往往會祭出大篇幅研究報告，或發新聞稿澄清，這次迄今保持低調沉默。據了解，彭淮南對書中內容不以為然，他私下對友人透露，他不打算回應，「免得替人打書」。

彭低調：免得替人打書

央行三位理事在書中檢討彭淮南掌管央行時期的低利、低匯時代，助長台灣房價，阻礙產業升級。對此，彭淮南指出，造成房價上漲的原因很多，不只是因為低利率，央行的利率政策要考量很多，不能把高房價全怪罪在低利政策上。

央行副總裁陳南光還為此書寫了推薦序，形成「央行理事會成員，聯手檢討前總裁彭淮南政策」的奇特現象。

針對這本書引發的波瀾，在彭淮南之後繼任的央行總楊金龍昨天則是罕見打破沉默，公開對央行同仁發出公開信，引用1910年美國第26任總統老羅斯福在法國巴黎索邦大學演講中一段講詞。內容大意為「重要的不是那些評論的人，也不是勇於任事者何以受挫或如何改進指指點的人」，值得肯定的「是實際在場上打拚，臉上沾滿塵土與汗血的的人，他們勇往邁進、敗而不餒」。

公開信一出，引發業界正反意見。有網友留言，希望央行能接地氣一點，幫助年輕人買得起房；財經書沒銷路，罵央行就上排行榜了；也有人認為，央行長年穩定金融環境，成功幫助台灣度過國際金融風暴。

央行三位前、現任理事出書檢討前總裁彭淮南(右)任內得失，央行現任總裁楊金龍(左)...
央行三位前、現任理事出書檢討前總裁彭淮南(右)任內得失，央行現任總裁楊金龍(左)9日在臉書發公開信反擊，勉勵同仁不要受外界評論影響。(本報資料照片)

央行 房價 台灣

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