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大甲媽遶境百萬人次隨行 信眾求下雨解旱

台灣新聞組╱台中10日電
天燈祈福 大甲媽祖遶境9日起駕，今年疫情未歇，又逢大旱、太魯閣號事故，鎮瀾宮首次施放超大天燈祈求風調雨順、國泰民安。（記者黃仲裕／攝影）
天燈祈福 大甲媽祖遶境9日起駕，今年疫情未歇，又逢大旱、太魯閣號事故，鎮瀾宮首次施放超大天燈祈求風調雨順、國泰民安。（記者黃仲裕／攝影）

睽違一年，台中市大甲鎮瀾宮媽祖昨起駕，展開九天八夜遶境行程。今年疫情未歇，又逢中南部大旱、台鐵太魯閣號事故，廟方首次放天燈，信眾大喊「國泰民安、風調雨順、天降甘霖」祈求大甲媽保佑下雨解旱，疫情退散。深夜11時15分，三響起馬炮，宣告「大甲媽遶境起駕！」信眾緊跟神轎，盼否極泰來。

影音來源：聯合影音網

大甲媽遶境去年因疫情延到6月，並簡化儀式。鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年因疫情緩解，遶境人數暴增，廟方昨準備40萬份素食，比往年多一倍，估計沿途將有上百萬人次加入。

台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢說，疫情帶來經濟衝擊，太魯閣號事故讓人心生不安，經濟愈蕭條、社會愈動亂，需要被撫慰的心靈愈多，不論大甲媽或白沙屯媽祖，今年進香遶境人數都會暴增。

台灣疫情趨緩，許多民眾參與大甲媽祖遶境時，仍會戴上口罩因應。（記者黃仲裕／攝影）
台灣疫情趨緩，許多民眾參與大甲媽祖遶境時，仍會戴上口罩因應。（記者黃仲裕／攝影）

雖然廟方規畫防疫期間「不躦轎腳」，但顏清標說，如有重病或坐輪椅的信徒要求，不開放似乎不近人情，但必須戴口罩再視情況開放。另要求工作人員每天消毒、量體溫，人潮擁擠時戴口罩，沿途點心攤用餐盒取代大鍋菜。

大甲媽起駕，展開九天八夜遶境行程，蔡英文總統（中）也到場參與。（圖：台中市攝影記...
大甲媽起駕，展開九天八夜遶境行程，蔡英文總統（中）也到場參與。（圖：台中市攝影記者聯誼會提供）

昨天藍綠政治人物雲集，綠營有蔡英文總統、立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇等，藍營有前總統馬英九、民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、中廣董事長趙少康及台中市長盧秀燕等。蔡英文表示，現在遇到56年來最嚴重的乾旱，她也向有「雨水媽」之稱的大甲媽祈求風調雨順，早日解旱。

疫情 蔡英文 太魯閣號

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