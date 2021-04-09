建立國家型鐵道安全 交通部遲無動作

台灣鐵路產業工會理事長王傑3日表示，此時拋出公司化議題，對員工打擊很大。（記者葉冠妤／攝影）

太魯閣號 事故造成重大傷亡，台鐵 改革再成話題，行政院宣稱已執行上百項項目，但立院預算中心去年就指出，國際推動運輸安全發展趨勢已由過去被動式的事後改善作為，轉換為主動式事前預防作為，鐵道方面也朝向建立鐵道安全管理系統方向發展，但交通部至今尚未訂定國家型鐵道安全計畫。

普悠瑪事件後，台鐵曾進行總體檢，改善結果如今成為各方檢視政府焦點，交通部政務次長王國材昨在立法院說，體檢報告列出144項待改善，已執行109項，其他35項大部分是中長期的改善。

王國材坦言，台鐵的人事費用就占了九成，財務包袱、組織文化都需要改革。

行政院政務委員羅秉成昨在行政院會後記者會中表示，普悠瑪號事故之後的「台鐵總體檢報告」，行政院前年1月18日通過，21日就通函給各部會機關辦理，交通部也督管相關單位、尤其是台鐵來執行。

台灣 鐵路產業工會秘書長魏豫綾則質疑，過去行政院對台鐵「沒什麼幫助」，希望這次事故後要有更具體監管單位，至少要到行政院層級。

報告中引用交通部統計，2012年修正鐵路行車規則後，自2012年起至2018年止，累計共發生4565件鐵道（含高鐵、台鐵、捷運、糖鐵）行車事故，造成827人傷亡，平均每年652.1件事故，傷亡118.1人。

而在那七年間累計的鐵道行車事故件數中，台鐵就占4191件，累計傷亡797人，分占整體事故件數與傷亡人數的91.81%與96.37%，等於鐵道行車事故中有超過九成都與台鐵有關。

太魯閣號事故後，台鐵「公司化」議題再被討論。有民進黨立委表示，台鐵公司化議題已討論一、二十年，每次都面臨內部阻力，高層不敢改，主因是台鐵工會強力反對，在野黨也都會去挺工會，再加上虧損超過4000億元台幣，沒有民間團體敢投資等因素。

有綠營立委表示，公司化會造成人事改組，牢不可破的組織會被打破，在工會反對下，導致高層遲遲不敢公司化，僅有計畫而不敢執行。