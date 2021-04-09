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雖有血栓疑慮 台灣續打AZ疫苗 突破兩萬人

記者楊雅棠、陳雨鑫、羅方妤／台北9日電
AZ導致血栓 該不該打。 製表／楊雅棠
AZ導致血栓 該不該打。 製表／楊雅棠

歐盟藥品管理局（EMA）將血栓列為AZ疫苗的「極罕見」副作用，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥8日表示，經緊急開會討論，專家定調施打疫苗「利大於弊」，繼續施打，但建議使用避孕藥或荷爾蒙治療者停藥28天後再接種，並做好更安全的配套措施，包括告知疫苗施打的潛在風險。

台灣首批AZ疫苗自3月22日開打，接種人數終於突破2萬大關，中央流行疫情指揮中心統計，前日接種1395人，加上回補人數，已有2萬零75人施打；值得注意的是，前天一件疑似嚴重不良事件為一名20多歲男性，接種後第五天肢體出現多處瘀斑，指揮中心發言人莊人祥說，這是首例瘀斑不良事件個案，但凝血相關指標都正常，並未認定為血栓事件。

衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，歐盟雖已確認血栓為AZ疫苗的「極罕見」副作用，但仍在討論警語的確切文字內容，台灣將參考歐盟最終版本，再與AZ藥廠和疾管署一起討論，修正仿單。不過，仿單修正前，將先修改接種注意事項。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎指出，依據資料顯示，因自體免疫反應引起的廣泛性血管栓塞，屬於罕見的不良反應，主要發生在腦部和腸繫膜的靜脈栓塞，但疫苗預防效益遠大於可能帶來的不良反應，建議繼續接種，使用避孕藥或荷爾蒙治療的族群應停藥28天再接種AZ疫苗，另接種疫苗後14天，若出現呼吸困難、注射部位外有不尋常出血點和紫斑等症狀，應立即就醫。

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳態度則顯得較保守，他說，英國等國家皆針對血栓事件做各自國家的分析，台灣的專家們應該坐下來好好討論，建議政府是否要調整政策。

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民指出，歐盟已確立疫苗與特殊部位血栓有著因果關係，血栓已被升級為有因果關係的「副作用」，不再是「不良反應」，建議50歲以下民眾先不打AZ疫苗，因為年輕人施打AZ疫苗，要比年長者危險。

莊人祥表示，前天新增9件疫苗接種後不良事件，其中8件為非嚴重不良事件，1件為其他疑似嚴重不良事件，該年輕男性因肢體多處瘀斑而到急診就醫，但相關檢查均正常，且恢復良好，已回去上班。

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