新聞評論／每場災難都是照妖鏡 台灣散漫文化現形

太魯閣號事故釀嚴重死傷，也讓台鐵公司化議題再度受到討論；圖為駕駛所在的第八節車廂，車身被削掉一半。(記者陳正興／攝影)

太魯閣號 撞車災難，經檢方和運安會連日調查，事件的真相逐步浮現。包商李義祥被查出不僅違規施工，還非法借牌；肇禍當時工程車仍然發動，他明知車輛失控卻從未報警，接受偵訊時則滿口謊言。同樣冷酷的事實是，台鐵 放任前科累累的李義祥一再得標，監造的聯合大地對他違法出任工地主任視若無睹，政府對鐵道安全的改善漫不經心，一連串的錯誤肇致這場災難。

違規、散漫、欺瞞是所有災難的必備要素，在這場驚天事件中完全具備。在各界一片究責下，李義祥的「法律責任」已難逃脫；但若不追究台鐵偏私放水的「行政責任」，不追究政府主管部門疏於督導的「政治責任」，對得起失去的50條人命嗎？每次劫難，罹難者家屬都會說「希望這是最後一位犧牲者」；但如此卑微的期待，不久就被下一場災難擊碎。普悠瑪出軌事故至今不過兩年多，這次太魯閣事件卻更慘烈數倍，蔡政府不覺得愧對民眾嗎？

林佳龍身為交通部長，喜歡在各種宣導影片中露臉，善於提出華麗的交通建設計畫，卻從未認真關注民眾日常行的安全或交通預算的合理配置。癥結在，他把部長職位當成進階的跳板，只顧個人打燈曝光施惠，無心進行成效緩慢的交通結構及用路文化調整。行政院長蘇貞昌的情況差可比擬，前年台鐵的總體檢報告完成後，他遲遲不核定；拖了八個月，交通部只好自行上網公告。蘇院長最近辯稱，報告中的144項改善建議，已完成109項。這麼會背數字並無意義，若政府真這麼努力，為何鐵路邊坡預警系統延宕兩年，一處也未完成？

輕忽、散漫的文化並不是一夕形成的，從某個角度看，它是台灣 從「開發中」國家蛻變為已開發的過程中，始終沒有跟著進展的一部分。亦即，比較講究精準的部門，成就了台灣科技大國的地位；但維持鬆散的部門，則保留著「黑手」年代的諸多陋習。包括後來在失事現場的搶救工作，不少負責拖吊及搶救的人員都未戴安全帽，也未穿防護背心，讓人捏把冷汗。

這次太魯閣號撞車事件被形容為「低級錯誤」，不是沒原因的，連日本媒體和運輸界也對台灣指指點點。一名日本大貨車司機直言，台灣大車駕駛習慣普遍不良，停車只拉手煞車，而不放輪擋以確保安全；一名記者稱，太魯閣號的日本原型是九州「海鷗號」特急列車，至今仍「零事故」；《產經新聞》則批評，台鐵事故頻繁，安全紀錄欠佳，這次事故雖是外包商導致，但台鐵身為業主難逃管理責任。

人命的損失，若能喚起民眾安全意識的覺醒，倒也值得；但就怕朝野和民間只顧指責卸責，卻忘了檢討和行動。舉一個更清楚的例子：去年12月1日，高雄鹽埕區兩名工人在汙水下水道清淤時，因吸入有毒氣體死亡。今年1月24日，高雄鼓山區某大樓清理下水道時，工人因吸入沼氣造成一死三中毒。1月29日，高雄市一名衛生工程行工人在清理三民市場化糞池時，吸入沼氣死亡。3月30日，台電一名委外工人在三民區進行地下電纜工程時，因吸入沼氣不治。短短四個月，接連五人死於下水道沼氣，高雄市政府還在假裝事不關己嗎？而去年造成2死的包商，不久即改頭換面化身另一家企業，和李義祥如出一轍。

每一場災難，都是台灣散漫文化的照妖鏡。「李義祥們」能生生不息地繁殖，都得力於官僚主義的呵護，政府正是培養散漫精神的中樞。