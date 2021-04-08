我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

接手大巨蛋 辜仲諒揪團 魏應充想合作

記者何醒邦／台北8日電
負責興建、營運大巨蛋的遠雄集團，傳出將尋求新團隊接手大巨蛋營運。（本報資料照片）
負責興建、營運大巨蛋的遠雄集團，傳出將尋求新團隊接手大巨蛋營運。（本報資料照片）

味全龍上月重返中華職棒一軍戰場，與前身為兄弟象隊的中信兄弟相隔七千多日再交手，復刻多場「龍象經典對決」，據了解，在身兼棒協理事長的中信慈善基金會董事長辜仲諒「揪團」促成下，看好棒球經濟的味全前董事長、頂新集團3董魏應充，有意加入大巨蛋新經營團隊，若順利將來球隊上演龍象大戰，球場經營則是龍象合作，競合關係微妙。

頂新表示，目前無所知悉，但魏應充長期推廣棒運的決心不變。負責大巨蛋興建與營運的遠雄集團則表示，有關大巨蛋的股權轉讓，不排除任何可能性。

魏應充為何對大巨蛋有興趣？業界人士表示，在2014年發生「滅頂」食安事件後，魏應充全力推廣棒球，不僅讓味全龍重新復活，頂新魏家4兄弟也於2015年提撥30億元基金，做為食安及公益之用，這筆公益專款裡，就有培育基層棒球好手的「接棒計畫」，包括免費提供學生學雜費、捐助交通車給偏鄉、捐助基礎球具設備、送優秀球員到日本甲子園打棒球等。

另一方面，業界認為，除看好未來職棒發展，頂新後來出脫台北101大樓股權，家族缺乏指標性建築物，也可能是魏應充想入主大巨蛋的原因之一。

味全龍隊1999年完成3連霸後解散，20年後重出江湖，2019年獲中職常務理事會通過，先從二軍打起，今年復出成為職棒第五隊。

台灣每支職棒隊伍多年來處於虧損狀態，每年至少虧上億元。前年味全龍在彰化舉辦首場球迷會，魏應充大聲喊話：「抱定連年虧損決心，也要做下去。」

台灣 日本

上一則

錢復珍藏40年、逾150多箱史料 「嫁」給中研院

下一則

陳菊悼鄭南榕反思：網路匿名、假訊息失去言論自由真諦

延伸閱讀

棒球／王建民愛拍照不擅整理 黃子佼：別那麼懶，快學

棒球／王建民愛拍照不擅整理 黃子佼：別那麼懶，快學
戴爾、美航、AT&T…大企業發聲 不認同投票權受限

戴爾、美航、AT&T…大企業發聲 不認同投票權受限
MLB／不想再假裝愛棒球 天使28歲投手決定不打了

MLB／不想再假裝愛棒球 天使28歲投手決定不打了
MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球

MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州