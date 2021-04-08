接手大巨蛋 辜仲諒揪團 魏應充想合作

負責興建、營運大巨蛋的遠雄集團，傳出將尋求新團隊接手大巨蛋營運。（本報資料照片）

味全龍上月重返中華職棒一軍戰場，與前身為兄弟象隊的中信兄弟相隔七千多日再交手，復刻多場「龍象經典對決」，據了解，在身兼棒協理事長的中信慈善基金會董事長辜仲諒「揪團」促成下，看好棒球經濟的味全前董事長、頂新集團3董魏應充，有意加入大巨蛋新經營團隊，若順利將來球隊上演龍象大戰，球場經營則是龍象合作，競合關係微妙。

頂新表示，目前無所知悉，但魏應充長期推廣棒運的決心不變。負責大巨蛋興建與營運的遠雄集團則表示，有關大巨蛋的股權轉讓，不排除任何可能性。

魏應充為何對大巨蛋有興趣？業界人士表示，在2014年發生「滅頂」食安事件後，魏應充全力推廣棒球，不僅讓味全龍重新復活，頂新魏家4兄弟也於2015年提撥30億元基金，做為食安及公益之用，這筆公益專款裡，就有培育基層棒球好手的「接棒計畫」，包括免費提供學生學雜費、捐助交通車給偏鄉、捐助基礎球具設備、送優秀球員到日本 甲子園打棒球等。

另一方面，業界認為，除看好未來職棒發展，頂新後來出脫台北101大樓股權，家族缺乏指標性建築物，也可能是魏應充想入主大巨蛋的原因之一。

味全龍隊1999年完成3連霸後解散，20年後重出江湖，2019年獲中職常務理事會通過，先從二軍打起，今年復出成為職棒第五隊。

台灣 每支職棒隊伍多年來處於虧損狀態，每年至少虧上億元。前年味全龍在彰化舉辦首場球迷會，魏應充大聲喊話：「抱定連年虧損決心，也要做下去。」