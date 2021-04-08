軍報刊稿曝光台灣軍事裝備機密 美關切 台防長震怒

國防部「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光，且進駐澎湖。圖／取自Alert5；來源：青年日報

國防部 「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光；外媒引用報導並解讀後，造成美國 在台協會安全合作組不滿，引發國防部關切。

海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，日前在執行馬公運補任務，與登陸艇隊合群艇配合，實施艉艇艏結合。中平軍艦輔導長以此提供文稿給「青年日報」刊登，不過，文中卻將中科院最新研發、可偵測中共最新型的殲-20隱型戰機的「輪型被動雷達車」曝光，遭到美方關切。

中平軍艦3月26日提供給青年日報刊登的文字如下：「海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，日前在執行馬公運補任務，與登陸艇隊合群艇配合，實施艉艇艏結合，順利將車輛載運上岸。本次任務因海面湧浪隨船隻經過起伏，影響艉艇艏之結合，但全艦官兵遵從幹部口令，發揮平日演練成果，動作迅速確實，順利完成結合，接續由合群艇搭載車輛上岸，達成任務。」

國防部「青年日報」社運用海軍基層投稿，讓中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光，且進駐澎湖。圖／取自Alert5；來源：青年日報

其實內容並無機敏性，隨報導附上兩輛雷達車登岸也未說明功能或型號。但3月29日知名的軍用航空新聞網站Alert5即報導：「台灣 國營《青年日報》的新聞報導不小心洩露運往澎湖島的反隱身無源雷達系統的照片。接收器是固定的，並且比國立中山科學技術研究院（NCSIST）推出的系統更大。而到目前為止，該系統從未在公眾面前看到過。」報導同時引用兩張雷達車正後面照，指明是反隱身無源雷達系統（anti-stealth passive radar system ）。

據了解，外媒報導後，AIT表達關切，國防部長邱國正為此震怒，關注重點其實在裝備部署地點曝光。據蘋果日報報導，邱國正要求拔官徹查，更嚴正警告海軍司令劉志斌上將，一位資深人士透露說，「國防部的地震才開始」。該篇文章也立即遭到移除。

報導指出，邱國正要求國防部立即進行三級防處，國軍各部隊已被下令要「保密防諜」。此外，海軍艦隊指揮部及主管「青年日報」的政戰局也被要求提供涉案人員的關係，國防部將領透露，預計將會有近百人為此案牽連。

據了解，此案目前為止沒有人受到懲處。