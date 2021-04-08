「每天上班都在冒險犯難」火聯會鳴笛追思殉職司機

台鐵花蓮火車站有司機員在機車頭貼上黃絲帶，9時28分鳴笛後，緩緩駛離月台。（記者王燕華／攝影）

太魯閣號 撞車事故今天是頭七，台鐵 火車駕駛聯誼會今天選在事故發生時的上午9時28分，全台發起鳴笛，追思兩位殉職司機。總會長黃隆華說，現況的路線沒有給司機十足的安全空間，「每天上班都在冒險犯難」，希望鳴笛能喚起社會各界重視鐵道安全，勿讓改革淪為空談、口號。

台鐵花蓮站今天在第一月台安排一列車，胸前別著黃絲帶的司機員，也在機車頭、車側貼上黃絲帶，追思英勇殉職的同事，司機員袁淳修和助理司機員江沛峰。

上午9時28分一到，站內列車和線上列車同時鳴笛，如同是司機員的悲鳴，呼籲政府能重視鐵道安全。

火聯會總會長黃隆華說，宜蘭發生普悠瑪出軌事故後，當下就發起鳴笛追思的動作，當時的重點是平交道，現在還是平交道。但是4月2日太魯閣號事故發生，台鐵同仁才驚覺到，不只有平交道而已，現況的路線不是給司機員十足的安全空間，「每天上班就是在冒險犯難」。

他說，今天是兩位殉職者袁淳修、江沛峰的頭七，台鐵司機員鳴笛追思，希望能喚醒社會各界和政府高層對鐵道安全的重視。

黃隆華說，進鐵路局擔任司機員，要經過嚴格訓練，大家都是勇敢的接受這個任務，因為我們每天在冒險犯難，但是4月2號之後，心中更藏著害怕，他在殯儀館看到兩位同事的家人，心中不捨，也會想到「如果今天是我呢？如果是我們全體司機呢？」

他表示，希望政府高層要即刻改革台鐵，希望是以安全為重，這是首要目標。