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新聞評論／砸錢大內宣 建置台鐵預警系統卻一拖再拖

聯合報社論
台鐵太魯閣號撞車事故造成50人死亡，5日下午最後一具半身遺體從隧道內移出，在搜救隊員與警察等人護送下離開。(記者余承翰／攝影)
台鐵太魯閣號撞車事故造成50人死亡，5日下午最後一具半身遺體從隧道內移出，在搜救隊員與警察等人護送下離開。(記者余承翰／攝影)

根據失事太魯閣號行車記錄器的影像，肇事工程車早已掉落在軌道上；但太魯閣號剛出前一個隧道，即使司機立刻踩下煞車也只有七秒鐘的反應時間，無法完全煞停。此事引起外界一個莫大的疑問：這麼險峻的路段，台鐵為何沒有設置任何的預警系統？台灣號稱科技大國，難道連這麼簡單的預警機制都無法設計？

答案是：並非技術上有什麼難以克服的問題，而是政府沒有把心力放在這個地方。同樣是軌道營運，台灣高鐵就在沿線建置了嚴密的「天然災害預警系統」，可針對地震、氣象和闖入三類問題發出警告。亦即，不論地震、強風、豪雨、落石、邊坡滑動、異物掉落等災害，都可透過列車自動控制系統即時傳送至列車和行控中心，以便列車司機和組員迅速反應。那麼高鐵能，台鐵為何不能？

答案是：並不是台鐵不想提升行車安全，而是政府始終沒有給它足夠的資源和支援，它只能在舊有的困境中苦苦掙扎。2018年底發生普悠瑪出軌事件後，蔡政府提出「台鐵總體檢報告」，其中即包括了「邊坡智慧化監測系統」的建置，要對脆弱邊坡、易致災路段或異物入侵加強監控。依政府的宣傳，這套監測系統理應在去年底完成；若政府真的做到了，太魯閣號司機就不會只有七秒鐘的反應時間，這場災難或許可以避免。但試問，蘇內閣夸夸其談的「超前部署」和「邊坡智慧化監測系統」，如今在哪裡？

是監控系統的建置成本高昂，遠超過政府所能負擔嗎？答案顯非如此。根據台鐵的評估，須設置邊坡預警系統的地點有25處，總經費僅2.5億元台幣，平均一處僅1000萬元；但迄今一處也沒完成。其中十處要今年底才能完成；另15處要明年底才能完成，較原訂目標整整落後兩年。政府計畫宣示的目標永遠是官樣文章，實際執行總是遠遠落後。

為什麼說2.5億元的預警系統建置成本其實低到可笑？蔡政府為了大陸暫停進口鳳梨，一夕就撥出了10億元經費，做為價格和運費的各種補貼。出手如此闊綽的政府，會把2.5億元看在眼裡嗎？為了開放萊豬進口，政府一口氣便提撥了100億元做為安定基金。難道民眾的安全不如鳳梨和萊豬，否則政府掏2億多來設置鐵路預警系統，卻如此儉約而東挑西揀？兩相對比，政府的施政優先順序，重視宣傳而輕忽安全，簡直倒錯得令人發毛。

近幾年如火如荼的政府大內宣，如果是用來提高民眾的資訊和權利意識，例如防疫宣傳，倒還可以理解；但這兩年越來越多的各部門文宣經費，卻是用來粉飾太平，或者養網軍對在野黨和異議民眾發動攻擊。網軍1450的始祖「春露」公司，去年又以1549萬元豪吞台鐵行銷案，這次也備受批評。這一筆筆文宣經費，每一案，都吞掉一處鐵路預警系統設置的機會。政府將國庫如此揮霍，卻不把用路人的安全放在心上，老百姓會心服嗎？

在高鐵的競爭下，台鐵因為效率差、事故多、士氣低而備受批評，因而時不時就出現台鐵「民營化」或「公司化」的改組聲音。台鐵或許需要一次全盤大改革，但別忘了：台鐵每年要運送2億多人次的乘客，而高鐵僅服務6000多萬人次；而政府對高鐵擴建投入的資源和人力，卻遠遠超過對台鐵的投入。台鐵和高鐵的落差越來越大，政府重高鐵、輕台鐵的「偏心」，當然是重要因素。交通部長林佳龍讓台鐵局長懸缺三個月不補，即可看出端倪。

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