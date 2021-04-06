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節水大作戰 中彰竹苗「供五停二」

台灣新聞組╱綜合6日電
苗栗6日起實施「供五停二」的限水措施，縣內近來不時可見載運水塔的車輛穿梭各地。(記者胡蓬生／攝影)
苗栗6日起實施「供五停二」的限水措施，縣內近來不時可見載運水塔的車輛穿梭各地。(記者胡蓬生／攝影)

台中、北彰化與部分苗栗、新竹地區今天零時進入「供五停二」分區輪流供水，各行業節水大作戰；市場攤商自備儲水桶、使用免洗碗筷營業，有餐廳及飲料店則乾脆把停水日當公休日，也有民眾打算揪團跨區去汽車旅館洗澡。

中市建國、第二市場規模大，停水期雖不停止營業，但水塔出水減量水；多數夜市攤商購置儲水桶，餐具也改成免洗碗筷。

台中和苗栗有不少餐廳和飲料店都表示，擔心儲水不足並有衛生疑慮，已公告停水日就是店休日；連鎖飲料店廖姓店長指出，原本周休一日，停水期間水源不穩定，沒水可用或水質汙染出問題更麻煩，不如暫時休息。

苗栗部分區域停水，有居民表示萬一連續兩天無水可用，打算跨區到新竹或減壓供水的苗栗汽車旅館洗澡。

醫院也上緊發條備水，苗栗為恭醫院加裝7個容積各10立方公尺水塔，每周調度兩趟20噸水車補水；停水期間改用免洗餐具。

台水第11區管理處長曾良琳說，每天出動8輛水車補充各處加水站儲水桶，並落實水質檢測；也提醒民眾，停水與剛復水時因水壓偏低，用戶要關閉抽水機才不致空抽而燒掉；若不知何時恢復供水，可檢視一樓直接接取自來水管的水龍頭，等水來了再開抽水機，或安裝水壓偵測設備自行感應啟動。

汽車 旅館 檢測

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