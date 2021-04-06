冷血！大家忙救難 肇事包商卻一旁聊天滑手機

肇事的義祥工程負責人李義祥被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去，而且現場不只他一個人。（圖：翻攝來PTT網友leeabc）

台鐵太魯閣號 撞擊滑落到軌道的工程車造成重大傷亡，花蓮地檢署為釐清工程車滑落邊坡停在鐵軌上的過程及原因，當天有無施工？現場有多少工人？昨天傳訊十多人調查，初步釐清工地現場的非乘客至少兩人，「打臉」遭羈押的義祥工業社負責人李義祥及台鐵強調「李義祥一個人去巡視工地」的說法。

花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，事故當天確實不只李義祥一個人在工地現場，檢方掌握相關證據資料後追查，昨天執行搜索行動，不包括李義祥在內就傳訊超過十人，有的人可能在現場或其他相關的人士，盼盡速釐清案情。俞秀端表示，檢方正全力防止李義祥脫產，這三天已連續進行三個地點搜索，正著手查扣被告財產，但還沒有提出假扣押，「一定會努力不讓被告脫產」。

前天有自稱坐在第一車的乘客貼文指出，列車4月2日上午9時28分被撞，他9時49分拍到邊坡上有人往下觀看，「當時以為李是來救援的」，看新聞才知道李的身分。

貼文者的哥哥後來又向媒體提供更多照片，指李義祥一行人停留現場很長一段時間，且除了李義祥，還有四、五個人也站在邊坡上，有位平頭男子跟在李身旁，一度走到事故車旁。

李義祥（右）被拍到在事故現場聊天，一副事不關己的模樣。 （視頻截圖）

李義祥被羈押前聲淚俱下道歉，不過昨天一段新曝光的影片，事故發生時，他被拍到在工地邊坡邊吃檳榔邊聊天，甚至在警方詢問時一副事不關己的樣子。而依報案紀錄，最開始的報案電話也不是李打的，警消人員為了確認事故地點，不斷跟報案者來回確認，但清楚事發位置的李卻毫無作為。

現場被拍到不只李義祥一人。（取材自臉書）

依據救護車到場畫面，有拍到李義祥在事故發生後，走到貨櫃屋前不斷打電話，當時有不少乘客逃出車廂到便道等候，救護車也在工寮旁救援，李義祥一派輕鬆在工寮鐵皮屋外和人聊天、吃檳榔、滑手機 ；警方前來詢問案情，李義祥顯得不耐煩。隨後接近中午，警方上前盤問李義祥確認身分後，把人帶回警局偵訊。