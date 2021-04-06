冷血！大家忙救難 肇事包商卻一旁聊天滑手機
台鐵太魯閣號撞擊滑落到軌道的工程車造成重大傷亡，花蓮地檢署為釐清工程車滑落邊坡停在鐵軌上的過程及原因，當天有無施工？現場有多少工人？昨天傳訊十多人調查，初步釐清工地現場的非乘客至少兩人，「打臉」遭羈押的義祥工業社負責人李義祥及台鐵強調「李義祥一個人去巡視工地」的說法。
花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，事故當天確實不只李義祥一個人在工地現場，檢方掌握相關證據資料後追查，昨天執行搜索行動，不包括李義祥在內就傳訊超過十人，有的人可能在現場或其他相關的人士，盼盡速釐清案情。俞秀端表示，檢方正全力防止李義祥脫產，這三天已連續進行三個地點搜索，正著手查扣被告財產，但還沒有提出假扣押，「一定會努力不讓被告脫產」。
前天有自稱坐在第一車的乘客貼文指出，列車4月2日上午9時28分被撞，他9時49分拍到邊坡上有人往下觀看，「當時以為李是來救援的」，看新聞才知道李的身分。
貼文者的哥哥後來又向媒體提供更多照片，指李義祥一行人停留現場很長一段時間，且除了李義祥，還有四、五個人也站在邊坡上，有位平頭男子跟在李身旁，一度走到事故車旁。
李義祥被羈押前聲淚俱下道歉，不過昨天一段新曝光的影片，事故發生時，他被拍到在工地邊坡邊吃檳榔邊聊天，甚至在警方詢問時一副事不關己的樣子。而依報案紀錄，最開始的報案電話也不是李打的，警消人員為了確認事故地點，不斷跟報案者來回確認，但清楚事發位置的李卻毫無作為。
依據救護車到場畫面，有拍到李義祥在事故發生後，走到貨櫃屋前不斷打電話，當時有不少乘客逃出車廂到便道等候，救護車也在工寮旁救援，李義祥一派輕鬆在工寮鐵皮屋外和人聊天、吃檳榔、滑手機 ；警方前來詢問案情，李義祥顯得不耐煩。隨後接近中午，警方上前盤問李義祥確認身分後，把人帶回警局偵訊。
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