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太魯閣號事故／軍裝伴軍校生一程 畢業證書圓輔大女心願

台灣新聞組／花蓮6日電
太魯閣號事故最後一具遺體昨天從花蓮清水隧道移出，在場警察列隊敬禮。（記者王思慧／攝影）
太魯閣號事故最後一具遺體昨天從花蓮清水隧道移出，在場警察列隊敬禮。（記者王思慧／攝影）

受困4天、70多個小時後，太魯閣號事故最後一具遺體昨天下午從花蓮清水隧道移出，初步認定是憲兵下士莊建致。

莊建致的遺體被壓在隧道內第6車廂旁、約15噸的火車轉向架下方，搶救人員希望維持遺體完整性，多次勘驗設計搶救方案，經使用油壓剪破壞後再把水溝蓋鋸斷，並在遺體下方墊上枕木保護移出遺體。

這名被重壓在車廂下的男子只露出手和腳，但因憲兵下士莊建致的姊姊在花蓮各大網路社群貼相片找人，搜救人員進入隧道採集死者手模和DNA比對，前天初步認定是莊建致，但為求慎重，昨天再找直系血親進一步比對。

此外，在太魯閣號罹難的台南女憲兵蔡慧鵑遺體，昨天從花蓮運回台南殯儀館，30位憲兵同僚列隊行舉手禮致意，蔡母忍不住放聲大哭「還我女兒啊。」；而年僅21歲的台東縣民陳品全是陸軍專科學校學生，因遺體腫脹，學校特別送來大一號軍裝讓他帥氣走完人生。

「現場比新聞報導還慘烈…」陳品全的父親紅著眼說，趕到花蓮尋子，確認遺體後遍尋不著兒子右腿，他希望兒子完整回家，檢方認為找到機會不高，遺體修復師建議裝義肢返家，他忍痛同意，不久後在事故現場找回斷肢，「冥冥中似有感應」。

輔大音樂系4年級女生曾允鑀不幸罹難，母親唯一心願是讓女兒得到畢業證書，昨由新北市長侯友宜在輔大副校長等人陪同下，將榮譽畢業證書頒給曾母，侯友宜在靈堂念出畢業證書內容，曾允鑀的家屬、好友聽著都難過掉淚，不斷啜泣。

台南憲兵隊女上兵蔡慧鵑遺體在台南警備車前導下，從花蓮運回台南，車隊先到關廟蔡女住處繞行，再到台南市殯。靈車進入大門，30名憲兵舉手禮致意，蔡母悲痛放聲大哭說，慧鵑乖巧、孝順，事發當日9點27分在太魯閣號上還以LINE問她「要不要買麻糬給你們」，9點28分火車就出軌。

太魯閣號 侯友宜 社群

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