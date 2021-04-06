太魯閣號事故／可敬司機！最後4秒拚命鳴笛踩煞車

太魯閣號事故第四天，工程人員將卡在隧道的第五節車廂（前）拖出，等待運安會調查；外觀可見車廂因擠壓變形。（記者余承翰／攝影）

國家運輸安全委員會正在判讀太魯閣號 事故相關資料。運安會主委楊宏智昨天說，事故列車撞到工程車，隨後撞進隧道，導致火車與隧道擠壓，因此造成嚴重死傷，直言隧道是「一個比較不幸的環境」。他還透露，司機短短4秒內立刻反應連踩煞車到最大，且鳴笛，在高速短距離、幾乎難已回天狀況下，仍盡最大努力拯救全車乘客。

楊宏智表示，從工程上了解，如果事故發生的位置沒隧道，只是火車與工程車，以太魯閣號的速度與重量和工程車相比，他認為災情會比較輕微，如同人在路上踢到一個鐵罐子，理論上鐵罐就彈跳開了。但很不巧這次前方有個隧道，是一個比較不幸的環境，整輛火車與隧道擠壓，不僅只是火車與工程車的擠壓，車頭的車廂出軌後，後面就完了。

楊宏智說，運安會將從隧道入口牆壁上被破壞的痕跡去比對，試圖還原事故過程。

至於前天台鐵 估算，事故列車從和仁隧道出來後會經過彎道，再行駛一小段直線進入事故地點清水隧道，和仁隧道至清水隧道間約287公尺，但距離撞車地點為250公尺，若依太魯閣號行車時速130公里計算，就算司機一出隧道就看到工程車，全程也只有6.9秒可反應。

楊宏智補充說，事故列車當時一出和仁隧道，就碰到橫躺在鐵軌上面的工程車，前面20公尺就是清水隧道，「這是一個不幸的狀況」，但根據最新的ATP（列車自動保護系統）資料、以及TCMS（列車控制與管理系統）資料判讀顯示，司機當時1看見工程車，短短4秒立刻反應踩煞車，且連續踩，踩到最大且鳴笛，直到火車撞進隧道後所有資料停擺。

他還透露，運安會已掌握從工程車掉落鐵軌到出軌意外發生間的空白5到7分鐘，當時邊坡上有多少人，部分資料需由檢調處理，運安會近期會清楚對外揭露。但他也研判，就算當時邊坡上的人員發現工程車滑落，當下通報示警，恐怕也來不及阻止意外發生。