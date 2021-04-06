李義祥紀錄糟還包多項工程 藍諷綠黨證能發財

發生事故的台鐵太魯閣號第五節車廂，5日凌晨自清水隧道內拖出。（記者侯永全／攝影）

台鐵 邊坡整治工程委外廠商的工程車滑落鐵軌，造成太魯閣號撞上工程車釀50死，交通部決定針對工地主任李義祥、東新營造、義祥工業社等單位求償。交通部表示，民事、刑事都會求償，現階段已針對李義祥的財產進行假扣押。

據媒體報導，肇事的李義祥，被起底是民進黨 員，曾當選花蓮縣黨部黨代表，因因未繳黨費，已被停權，仍引起外界議論。國民黨 立委賴士葆諷刺，民進黨的黨證不僅僅是可以被原諒的顏色，還是可以發財的顏色。

李義祥承包的工程，近5年有高達15件不良紀錄，仍陸續拿下公路總局及台鐵近2億元的標案。台鐵也查出，李違反規定是在2009年、2010年的事，依規定黑名單包商在1年內不能承接工程。

報導說，中廣董事長趙少康說，一個名不見經傳的李義祥竟然有如此大的本事，只不過當過民進黨的花蓮黨代表，就能夠如此呼風喚雨、財運亨通，其他比李義祥在綠營中關係更好，地位更高的一大票新貴，拿了政府多少工程？得了政府多少標案？賺了國家多少公帑？主管官署給他們開了多少綠燈？

前國民黨副祕書長蔡正元表示，如果李義祥是國民黨的黨代表，國民黨一定被媒體公幹，也一定乖乖出面道歉；但李是民進黨黨代表，除方便包攬鐵路局工程外，民進黨既不會受到媒體公幹，也什麼事都沒有。

此外，對於負責監造的聯合大地工程公司是否有違失，交通部表示，仍在釐清中。台鐵也說，若台鐵人員有相關違失，不會迴避責任。

交通部法規會執行秘書邱銘堂表示，有關民事責任包商是東新營造，分包商是義祥工業社，工地主任是李義祥，工程車駕駛也是李義祥，因此，根據民法規定及契約規定，未來台鐵將向這幾個單位進行損害賠償，包括車廂、鐵軌等財物損失，誤點的營業損失，以及台鐵給付死傷的金額。

邱銘堂表示，行政責任部分，李義祥是義程營造負責人，同時也兼任東新營造工地主任，違反營造業法，營造業負責人不得兼任其他營業工地主任，會罰20萬到100萬元，由相關主管機關處理；至於刑事責任，李義祥涉及過失致死由花蓮地檢署偵辦中。