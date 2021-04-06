我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

李義祥紀錄糟還包多項工程 藍諷綠黨證能發財

台灣新聞組／台北6日電
發生事故的台鐵太魯閣號第五節車廂，5日凌晨自清水隧道內拖出。（記者侯永全／攝影）
發生事故的台鐵太魯閣號第五節車廂，5日凌晨自清水隧道內拖出。（記者侯永全／攝影）

台鐵邊坡整治工程委外廠商的工程車滑落鐵軌，造成太魯閣號撞上工程車釀50死，交通部決定針對工地主任李義祥、東新營造、義祥工業社等單位求償。交通部表示，民事、刑事都會求償，現階段已針對李義祥的財產進行假扣押。

據媒體報導，肇事的李義祥，被起底是民進黨員，曾當選花蓮縣黨部黨代表，因因未繳黨費，已被停權，仍引起外界議論。國民黨立委賴士葆諷刺，民進黨的黨證不僅僅是可以被原諒的顏色，還是可以發財的顏色。

李義祥承包的工程，近5年有高達15件不良紀錄，仍陸續拿下公路總局及台鐵近2億元的標案。台鐵也查出，李違反規定是在2009年、2010年的事，依規定黑名單包商在1年內不能承接工程。

報導說，中廣董事長趙少康說，一個名不見經傳的李義祥竟然有如此大的本事，只不過當過民進黨的花蓮黨代表，就能夠如此呼風喚雨、財運亨通，其他比李義祥在綠營中關係更好，地位更高的一大票新貴，拿了政府多少工程？得了政府多少標案？賺了國家多少公帑？主管官署給他們開了多少綠燈？

前國民黨副祕書長蔡正元表示，如果李義祥是國民黨的黨代表，國民黨一定被媒體公幹，也一定乖乖出面道歉；但李是民進黨黨代表，除方便包攬鐵路局工程外，民進黨既不會受到媒體公幹，也什麼事都沒有。

此外，對於負責監造的聯合大地工程公司是否有違失，交通部表示，仍在釐清中。台鐵也說，若台鐵人員有相關違失，不會迴避責任。

交通部法規會執行秘書邱銘堂表示，有關民事責任包商是東新營造，分包商是義祥工業社，工地主任是李義祥，工程車駕駛也是李義祥，因此，根據民法規定及契約規定，未來台鐵將向這幾個單位進行損害賠償，包括車廂、鐵軌等財物損失，誤點的營業損失，以及台鐵給付死傷的金額。

邱銘堂表示，行政責任部分，李義祥是義程營造負責人，同時也兼任東新營造工地主任，違反營造業法，營造業負責人不得兼任其他營業工地主任，會罰20萬到100萬元，由相關主管機關處理；至於刑事責任，李義祥涉及過失致死由花蓮地檢署偵辦中。

台鐵 民進黨 國民黨

上一則

太魯閣號事故／可敬司機！最後4秒拚命鳴笛踩煞車

下一則

新聞評論／砸錢大內宣 建置台鐵預警系統卻一拖再拖

延伸閱讀

台太魯閣號事故 研判工程車滑落5至7分鐘後發生

台太魯閣號事故 研判工程車滑落5至7分鐘後發生
太魯閣號慘劇／工程車早就躺在軌道上 列車煞車不及撞上

太魯閣號慘劇／工程車早就躺在軌道上 列車煞車不及撞上
新聞評論／浮濫外包與官僚惰性間的災難黑洞

新聞評論／浮濫外包與官僚惰性間的災難黑洞
太魯閣號慘劇／檢方抗告成功 肇事包商李義祥羈押禁見

太魯閣號慘劇／檢方抗告成功 肇事包商李義祥羈押禁見

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
台鐵人員試圖切斷車廂連結處。(記者蔡翼謙／翻攝)

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

2021-04-02 22:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝