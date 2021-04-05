觀察站／從普悠瑪到太魯閣…誰讓起司洞串成致命傷？

太魯閣號慘劇，再次撞出台鐵長期被詬病的管理問題。（記者黃義書／攝影）

台鐵太魯閣號 撞車事故，造成50死、上百人受傷的慘禍。如果，肇事包商謹守工安規範；如果，台鐵確實監督安全施工；如果，政府早已痛下決心改善台鐵沉痾…，結果，會不會不一樣？

2018年10月21日的普悠瑪事故造成18人死亡，行政院事後公布調查結果認為，該次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題或異常，湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，只要問題或異常發生的當下能夠有效處置，事故就不會發生。

這是國際間重大運輸事故調查分析常用的起司理論（Swiss Cheese Model）。所謂「起司理論」，是指起司發酵過程會產生許多孔洞，把多片起司疊在一起，因每片起司孔洞位置不同，光線難以穿透；但若每片起司孔洞都「巧合地」在同一個位置上，就可直接穿透過去。

普悠瑪事故行政調查小組根據「起司理論」認為，「只要當時任一環節能有效處置，事故就不會發生」。然而，釀生事故的原因，當真只是「致命的巧合」？

太魯閣號撞車事故發生後，大家驚覺施工廠商竟毫無工地安全意識，台鐵有無監督不周也成眾矢之的，更讓家屬氣憤無言的是，每次政府都表示會徹底檢討，悲劇卻一再重演，甚至傷亡更加慘重，也難怪罹難者家屬要對蔡總統哭吼：「妳每次都聽到了、不改進！」

無視公共安全的工程惡習、台鐵長期被詬病的管理問題，再加上政府欠缺大力改革的決心，讓每片起司都有個大洞，這已不是造成意外的「個別性的巧合」，而是習焉不察的「系統性的失靈」！

前事不忘，後事之師。但有口無心的「檢討、檢討、再檢討」，似乎已成政府處理重大事故SOP（標準作業流程）。若不能全面導入安全觀念，確保各個環節安全，則片片都有洞的起司，擋得住下一次人民的撕心裂肺？