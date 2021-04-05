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新聞評論／浮濫外包與官僚惰性間的災難黑洞

聯合報社論
太魯閣號撞車事故造成200多人死傷的慘劇，是一樁徹頭徹尾的「人禍」。（記者余承翰／攝影）
太魯閣號撞車事故造成200多人死傷的慘劇，是一樁徹頭徹尾的「人禍」。（記者余承翰／攝影）

太魯閣號撞車事故造成200多人死傷的慘劇，這是一樁徹頭徹尾的「人禍」。說來諷刺，工程車滑落的地方，正在進行「鐵路行車安全六年改善計畫」項下的邊坡防護工程；但這項以「安全」為名的工程，卻因為施工者的低級疏失，造成台鐵60年來最嚴重的災禍。仔細檢視，可以發現其間每一個安全監督和管理的環節全部鬆脫，才會釀成巨災。

第一時間發現是工程車肇禍，政府立即動員網軍帶風向，企圖把責任完全推給包商。台鐵官員更私下計議，覺得除推給包商「義祥工業社」，還可進一步推給負責監造的「聯合大地工程顧問公司」，以降低外界對政府和台鐵的負評。官員不把心思放在檢討改進及落實管理，卻只想著坐享其成和推託責任，何其可鄙！

就算包商難免良莠不齊，台鐵做為工程發包的業主，對於鐵道邊坡使用的安全與否，難道可以視若無睹？上次猴硐山崩，造成東部鐵路交通嚴重癱瘓，台鐵似以為搶通即可，對安全並不掛意。這次出事現場為整建明隧道而開挖的便道，一看即知極靠近火車軌道；但一年多來，台鐵對此好像毫不在意。而負責「監造」的聯合大地公司，也從未提出糾正或督促改善，把安危都交由包商自理。

據台鐵副局長杜微的說法，工區外圍應設置「圍欄」，這在工程合約上也有清楚規範。但台鐵工務處長陳仲俊卻說，此處就算設有圍籬，恐怕也擋不住車子的重量。從兩人談話的落差，即可看到台鐵安全管理標準的遞減：人們關注的是現場有沒有遵循安全作業程序，但下面的官員卻覺得，做不做都「沒差啦」。如此，一層一層往下打折，安全標準到了現場當然變形走樣。

政府將公共工程外包，固然是由於施作分工上的現實需要，但久而久之也衍生出兩個附帶作用：一是便於利益輸送，二是便於卸責。歷經三次政黨輪替，民進黨更將這樣的附帶效果發揮到極致。以這次肇禍的包商李義祥為例，他是民進黨員，曾當選民進黨花蓮縣黨代表，五年來利用名下兩家公司拿了政府台幣1億多元的19件標案。其間，他曾因涉及圍標、偽造施工日誌、違反政府採購法屢遭法辦，卻仍能一再得標。既然他獲利豐沃，一旦出事，台鐵把責任推到他身上也只是順手而已。

再看，負責這次邊坡改善工程監造的「聯合大地」，也是上次猴硐崩山事件遭質疑邊坡分級有問題的顧問公司，網友認為是「恐怖巧合」。更恐怖的事實是：台鐵250億台幣經費的「行車安全六年改善計畫」，全部是由聯合大地得標。台鐵辯稱，鐵道工程經費比較低，其他大型顧問公司不喜歡接。但無法引進競爭者的結果，聯合大地屢屢獨家得標，即導致監造及施工品質低落的惡性循環。

台鐵 民進黨 太魯閣號

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