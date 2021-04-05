他就在現場 太魯閣號出事…包商李義祥被乘客拍到

肇事的義祥工程負責人李義祥（左）被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。（翻攝自PTT網友leeabc）

台鐵 太魯閣號慘劇造成50死、逾200人傷亡，肇事的義祥工程負責人李義祥所屬工人，稱李只是去巡視工地，不過有搭乘該班列車的乘客在PTT論壇PO出李和另一名工人站在山坡的照片，直指工人說謊，有網友稱已將該推文寄給花蓮地檢署。

李義祥昨日被花蓮地院裁定羈押。昨日下午4點半，PTT傳出一則推文，推文裡面照片是事發現場照片，李被拍到與另一名工人站在山坡上，原來該PO文者是408車次列車乘客，他坐在第一車廂，列車遭撞後他拍照，「當時看照片本來以為李是來救援的」。

這位乘客說，列車9點28分撞擊後，他9點49分拍下照片，李明顯往列車方向看去，「當下不知道他是誰，結果看新聞才知。」

乘客說，當時撤離時，有看到4、5個工人在那邊陽傘下，其他網友紛紛回應「剛剛把推文寄給花蓮地檢署了」、「哇靠！感覺就是偷施工」、「我想到犯人蓄意犯案後，會回到作案現場觀看的心理」等。

另外，李義祥遭爆違法兼任東新營造工地主任，負責鐵路邊坡安全維護設施工程。台鐵昨天坦言，監造單位聯合大地工程顧問、專案管理單位中棪工程顧問及台鐵花蓮工務段等三單位都沒發現李義祥違法兼任，將由檢警調查釐清，並追究廠商及花蓮工務段疏失。

全國建築師公會理事長劉國隆說，估計台灣 工地約八成無專任工地主任在現場管理，以致施工現場管理鬆散，公安 堪慮，該公會呼籲政府正視營造業法對工地管理過於寬鬆的問題，立即修法。

營造業法第廿八條規定，營造業負責人不得為其他營造業負責人、專任工程人員或工地主任。李為義祥工業社、義程營造負責人，卻兼任東新營造工地主任，也就是「鐵路行車安全改善六年計畫」邊坡安全維護工程。

台鐵官員說，李義祥原是東新營造品管人員，後來才升任為工地主任，而工地主任資格須經由監造單位、專案管理單位審核，審核後應要送台鐵花蓮工務段核備。但三單位都沒發現李義祥違法兼任。

李義祥也遭爆出黑歷史，多年前曾以小畫家造假工程照片、涉嫌偽造文書，現在卻可繼續承包台鐵工程。交通部政次王國材說，公部門招標有「黑名單」限制，一定期間不能承接，台鐵則說，義祥企業社在2009年至2010年被政府採購公報列為拒絕往來廠商，但此次工程則是2019年開工。